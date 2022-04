Húsz százalékkal marad el Ózd a Hegyvidéktől

A legkevésbé aktív választókörzetek sorában az elmúlt órákban nem történt változás, még mindig Ózdon és környékén a legalacsonyabb a részvétel (Borsod 3-as), itt csupán a választók 51,54 százaléka járult eddig az urnákhoz. Ezzel továbbra is az ózdi körzetben a legalacsonyabb a választási részvétel az egész országban. Ezzel meg is maradt a húszszázalékos különbség a legpasszívabb és a legaktívabb körzet között, hiszen a budapesti 3-as választókörzetben (XII. kerület) 17 órakor 72,24 százalék volt a részvételi arány.

A második legvisszafogottabb körzet továbbra is borsodi (a 4-es): a kazincbarcikai központú választókörzetben öt óráig a jogosultak 55,1 százaléka jelent meg a szavazóhelyiségekben. Szabolcsban is jócskán találni körzeteket 57 százalék körüli részvétellel, de hasonlóan alacsony a részvétel Bács-Kiskunban a kiskunhalasi körzetben, Hajdú-Biharban a 3-as és a négyes, vagyis az egyik debreceni és a berettyóújfalui körzetben is, míg a Dunántúlon továbbra is csak egy körzet tartozik a sereghajtók közé: Somogyban a barcsi központú (2-es számú) választókörzetben alig 57,01 százalékos volt a részvétel 17 óráig.

Budapesten az ötórás adatok alapján eddig az 5-ös (60,98 százalék), a 6-os (59,41 százalék) és a 9-es (62,96 százalék) választókörzetekben (a VII. a VIII. és a X. kerületben) vettek részt arányaiban a legkevesebben a voksoláson.