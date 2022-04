Gyopáros Alpár lehet az abszolút győztes

Győr-Moson-Sopron megyében is kihirdethető, hogy mind az öt egyéni körzetet a kormánypárti jelöltek húzták be. Közülük is kiemelkedik Gyopáros Alpár teljesítménye, aki a csornai központú választókerületben – 82 százalékos feldolgozottság mellett – 71,93 százalékos eredménnyel vezet az összellenzéki ellenfele, Kovácsné Varga Ildikó előtt, aki jelenleg 20,77 százalékon áll. Amennyiben Gyopáros képes tartani ezt a különbséget, úgy ő lehet a legnagyobb aránnyal diadalmaskodó egyéni parlamenti képviselő.

A „legszűkebb” győzelmet Simon Róbert Balázs arathatja Győrben, aki 79,41 százalékos feldolgozottságnál 51,75 százalékkal vezet összellenzéki ellenfelével, Jancsó Zitával szemben, aki jelenleg 36,98 százalékon áll. Hatvan százalék körül eredménnyel vezet saját körzetében, és már nem bukhatja el a mandátumot Kara Ákos Győrben, Barcza Attila Sopronban és Nagy István Mosonmagyaróváron.