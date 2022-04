Gyerekekkel védik magukat az oroszok

Élő pajzsként használtak gyerekeket a visszavonuló orosz katonák Ukrajnában az ukrán hatóságok szerint. A beszámolók szerint az orosz csapatok több helyen is gyerekeket ültettek a tankokra és más harci járművekre, hogy így óvják meg magukat az ukrán csapatoktól. Általános jelenségként írják azt is, hogy az oroszok gyerekeket hurcolnak el túszként, így próbálva megakadályozni azt, hogy a helyiek megadják a koordinátáikat és mozgásukat az ukrán haderőnek – írta a The Guardian.