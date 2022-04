Budapesten továbbra is három körzetben vezet a Fidesz

A feldolgozottság nagyon változó a fővárosban, a 11. körzetben például mindössze 7 százalék, de itt például a fideszes jelölt vezet: Wintermantel Zsolt áll az élen, az ellenzék részéről Varju László a második. A 13. és 14. választókörzetekben 2018-ban is a Fidesz jelöltje győzött, előbbiben most is az élen áll Szatmáry Kristóf, 45 százalékos feldolgozottságnál, utóbbiban pedig Dunai Mónika vezet 73 százalékos feldolgozottságnál.