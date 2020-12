Beszélgetés a WEXO platform szerzőivel a fintech terület fejlődéséről. (x)

A fintech rakétasebességgel fejlődik. A bitcoinnak új rekordot jósolnak. Miképp gondolkodnak erről az egyik legnagyobb szlovák kriptovállalat alapítói, amelyek nemrég bejelentették a magyar piacra való belépésüket is? Megkérdeztük Milan Božikot és Peter Marišt a CRYPTON DIGITAL, SE cégtől, amely az innovatív fizetési megoldásokat a kriptopénzekbe való biztonságos invesztálással kapcsolja össze.

Peter Mariš és Milan Božik a CRYPTON DIGITAL, SE társalapítói

A CRYPTON DIGITAL, SE cég WEXO kriptovaluta platformja nemrég a magyar, lengyel és cseh piacon is elkezdte kínálni a szolgáltatásait. Célja, hogy hétköznapi emberek számára lehetővé tegye, hogy ugyanolyan teljes értékűen használják és tartsanak kriptovalutát, mint most a fiat valutákat. A WEXO számlák regisztrált tulajdonosai számára a kriptovaluták megvásárlását, eladását, átutalását vagy biztonságos trezoringját kínáljuk. Továbbá a piac legkiválóbb kriptovalutái átváltását is, saját WEXO kriptovaluta váltónkkal.

Miképp befolyásolta a COVID-19 világjárvány ezt a területet?

Milan Božik: A maga módján kedvezően. A kriptovaluta vásárlás volumene megsokszorozódott és a pandémia pozitívan hatott ránk a folyamataink gyorsabb digitalizálása terén.

Peter Mariš: Kellemesen meglepődtem, hogy az emberek az innovatív technológiai fejlődést ilyen kedvezően érzékelik. És tekintettel arra, hogy a kriptovaluták a digitális világgal közvetlen kapcsolatban álló technológia, éppen ebben az időszakban tudatosítják az emberek a digitális világ erejét. Végeredményben ezt én is pozitíven értékelem, a 2020-as év kedvező volt a számunkra. Tekintettel arra, hogy digitális vállalat vagyunk és több szolgáltatást a digitális térben nyújtunk, a pandémia nem érintett bennünket olyan értelemben, mint más vállalatokat, amelyek most a bezárt létesítményeik és hasonlók miatt szenvednek.

Úgy tűnik, a koronavírus a jövő évben is velünk marad. Megfelelő időszak ez a kriptovalutába való befektetéshez?

Milan Božik: Határozottan igen, a múlt hónap végén tanúi lehettünk annak, hogy a bitcoin ára 24 óra alatt ezer dollárral emelkedett.

Peter Mariš: A történelem azt mutatja, hogy a különféle válságok során az alternatív tőke növekedett. Napjaink digitális világában a digitális tőke növekvő tendenciát mutathat, és a felhasználói érték következtében még jobban növekedhet, mint az anyagi javak. Válság idején a kriptopénz növekedése jelentős mértékű szokott lenni.

Mi vitte rá Önöket, hogy ebben az irányban induljanak el?

Milan Božik: Azoknál a cégeknél, ahol azelőtt dolgoztam, hiányzott az önmegvalósítási lehetőség és az egész világba történő terjeszkedés lehetősége. És napjaink innovációinak digitális időszaka arra késztetett, hogy megalapítsam a CRYPTON DIGITAL céget.

Peter Mariš: A célom olyan innovatív technológiák piaci bevezetése, amelyek képesek egyszerűbbé tenni az életet. Jó érzés, hogy haladhatok előre az úton, hozhatok valami újat, és ösztönzően hatnak rám azoknak az embereknek a csoportjai is, akiket már sikerült bekapcsolnunk, akár elégedett ügyfélként, befektetőként vagy egyéb partnerként, és sikeresen csatlakoztak a befektetések és kriptovaluták világához.

A fintechen belül miben látják a legnagyobb előnyt a társaság számára?

Milan Božik: A jövő szempontjából szerintem várható, hogy a fintech a pénzügyi szektor összes területére behatol. A bankszámla klasszikus megnyitása a bankfiókban a jövőben már csak emlék lesz, épp ezért a legnagyobb hasznát pont a bankszektorban várom.

Peter Mariš: A WEXO-val jelenleg az ügyfelek részéről fennálló óriási keresetet érzékeljük a kriptovaluta használatát érintő valóban kiváló minőségű szolgáltatások iránt, mint a vásárlóerő, eladás, vásárlás és egyéb lehetőségek.

Miben térnek el az Önök WEXO platformjának a szolgáltatásai a versenytársakétól?

Milan Božik: Számos termék, amelyet ebben a szegmensben ismerünk, csupán egyetlen funkcionalitással foglalkozik. Esetleg ezek valamilyen kombinációjával. Pénzváltó, pénztárca, trezoring, kriptopénz küldési, vásárlási lehetőség és hasonlók. Azonban a WEXO komplex megoldással szolgál. Egyetlen helyen az összes legfontosabb funkcionalitás, és csak a legjobb minőségű kriptopénzekből való választás.

Peter Mariš: Abban is különbözünk, hogy a már létező funkcionalitásokat továbbgondoljuk. Mindannyiunk tudjuk, mi a trezoring. Azonban a WEXO Trezoring kedvezőbb. A WEXO számla az ügyfelek számára a trezoring segítségével lehetővé teszi a szabadon fekvő kriptovalutáik kamatoztatását. Ezek az ügyfél által kiválasztott időtartamig le vannak zárva, és ennek az időszaknak a leteltével az ügyfél fixen meghatározott jutalmat kap az adott kriptovalutában.

Mivel készülnek a 2021-es évben? Mi jót várhatunk?

Milan Božik: A 2020-as évet a kriptovaluták és a fintech kedvelői számára annak lehetőségével zárjuk, hogy bekapcsolódhatnak a WEXO projektbe. Nemrég a magyar piacon is bejelentettük a WEXO utolsó szabad projektrészesedései értékesítését. Ezt a csoportot 7000-nél zárjuk. Tehát ebből a szempontból is, 2021-ben egészen biztosan jön majd valami új, és már most elmondhatom, hogy már nem kell rá sokáig várni. Az egész csapat nagyon intenzíven dolgozik, és az első negyedévben meglepetéssel készülünk.

Peter Mariš: A WEXO csapata jelenleg teljes gőzzel dolgozik a mobilalkalmazáson is, iOS-ra és Androidra. Azt az új évvel szeretnénk bevezetni. A WEXO platform hónapról-hónapra fejlődik, új funkciók, új kriptovaluta-párok kerülnek bele. Figyelemmel követjük a fejlődést, az ügyfelek igényeit, és a WEXO ennek megfelelően növekszik. Azonban az, amiről Milan is beszélt, ismét remek alkalom lesz a fintech rajongók számára befektetés szempontjából is.

