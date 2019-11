Németh Sándor a jógastúdiókat és a keleti harcművészetek terjedését látja a népességcsökkenés mögött

Beszámoltunk arról, hogy a Hit Gyülekezetének vezetője szerint démonokat hív elő, aki jógázik. Németh Sándor a Hvg.hu-nak küldött közleményében bővebben is megvilágította kijelentésének hátterét. E szerint eszmefuttatásának alapját Roland Colhoun ír katolikus pap írása adta, aki pedig Ferenc pápa útmutatásából indult ki. A katolikus egyházfő jelentette ki ugyanis – magyarázza Németh –, hogy „spirituális kérdésekre ne keressétek a válaszokat jógaórákon, világos tehát, hogy jóga kockázatot, méghozzá a lelki egészség kockázatát hordja magában.”

Németh Sándor elismerte, hogy korábban maga is foglalkozott is a jógával, de „nem adta meg azt a lelki békét és nyugalmat melyet a hit ereje adott”. Ma már viszont kifejezetten ártalmasnak tartja a jógát, írja a Hvg.hu, amelynek cikke szerint Németh Sándor a népességcsökkenés mögött is a jógastúdiókat és a keleti harcművészetek terjedését látja.

Az elmúlt tíz évben megszaporodtak a jógastúdiók és terjedni kezdtek a keleti harcművészeteket oktató iskolák, melyek alapja szintén a meditáció. Ennek civilizációs ártalmai már is megfigyelhetőek. Egyre több a magányos és saját nemének társaságát kereső ember, akik elfordulnak születésük adta hitüktől, kultúrájuktól és közösségüktől. A népességcsökkenés problémája is erre vezethető vissza mivel a keleti okkult tudományok nem a családot és a természetes emberi kapcsolatokat állítják középpontjukba. (…) Ma a gonosz mindenhol jelen van és célja az emberiség elpusztítása, de nem tűzzel és vassal ahogy arról a Biblia ír, hanem körmönfont alattomos módon. Ennek egyik eszköze a keleti okkultizmus és a vele járó civilizációs problémák, mellyel a hétköznapi emberek számára még nem észrevehetőek.

Németh Sándor hangsúlyozta, hogy kijelentése alapját hosszú hónapok kutatása előzte meg, és okfejtését a hétvégi nagymisén tovább fogja folytatni.

