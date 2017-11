Augustus korából származó hajóroncsokat találtak Egyiptom partjainál

A három roncsot az észak-egyiptomi város, Alexandria kikötőjétől nem messze találták meg. A hajók maradványai mellett a régészek Marcus Antonius kristályszobrát, illetve három Augustus-kori érmét is azonosítottak.

Az egyiptomi Régiségek Minisztériuma a Facebookon jelentette be a felfedezést – számol be az IFLScience. A három, nagyjából 2000 éves roncsot az Abukiri-öbölben találták meg.

A hajók korát a lelőhelyen azonosított aranyérmék segítségével határozták meg. Az érméken az első római császár, Augustus (más néven Octavianus) portréja látható, aki időszámítás előtt 27-től időszámítás szerint 14-ig uralkodott.

A szakértők úgy vélik, hogy a hajóknál felfedezett szobor Marcus Antoniust ábrázolja. A hadvezér Iulius Caesar híve, majd Octavianus szövetségese volt, leginkább azonban Kleopátrával ápolt szerelmi kapcsolata miatt ismert.

Marcus Antonius és Octavianus egykori szövetségesekből aztán ellenségekké váltak, és háború robbant ki a két párt között. Marcus Antonius végül a katonai kudarcok miatt időszámítás előtt 30-ban öngyilkos lett.

A régészek a római leletek mellett egy Oziriszre, az egyiptomi túlvilág istenére utaló bárkaszobrot is felfedeztek. Mosztafa Vaziri, a Régiségek Legfelsőbb Tanácsának főtitkára megjegyezte, nem lehetetlen, hogy egy negyedik roncs is fekszik a környéken, melyet a következő években meg is találhatnak.

Az Abukiri-öbölben az utóbbi időkben rengeteg ókori leletre bukkantak. A régióban egykor számtalan település helyezkedett el, többek között két, napjainkban a tenger alatt fekvő város, Hérakleion és Menutisz. A települések romjait 2000-ben fedezték fel.

Hérakleion és Menutisz egykor meghatározó gazdasági és vallási szerepet töltöttek be a térségben. Könnyen elképzelhető, hogy a most azonosított hajók is épp a városok felé tartottak, amikor elsüllyedtek.

(Kiemelt kép: Facebook/Ministry of Antiquities)