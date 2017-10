Hatalmas áttörés: neutroncsillagok ütközéséből származó gravitációs hullámokat érzékeltek

A LIGO-Virgo együttműködés munkatársai magyar idő szerint hétfőn délután három helyszínen, Washingtonban, Londonban és Münchenben tartottak sajtótájékoztatót. Az eseményen bejelentették: először sikerült két neutroncsillag összeütközéséből származó gravitációs hullámokat érzékelni.

A kutatók korábban nem tudtak egyazon kozmikus esemény kapcsán fényt és gravitációs hullámokat is megfigyelni, a hétfőn ismertetett érzékelés ezért áttörést jelent. A felfedezés azt is bizonyítja, hogy a neutroncsillagok összeolvadása a forrása az Univerzumban található nehéz elemek többségének.

Richard O’Shaughnessy, a LIGO projekt munkatársa szerint az eredmény komoly hatással lesz a csillagászatra.

A gravitációs hullámok a téridő azon hullámzásai, melyeket a nagy tömegű objektumok keltenek. A hullámok a fényhez hasonlóan gyorsak, ugyanakkor nem szóródnak szét és nem nyeli el őket semmi.

A jelenségek létezését Albert Einstein vetette fel 1916-ban, igaz, több mint száz évet kellett várni az elmélet gyakorlati bizonyítására. A LIGO detektorai először 2015 szeptemberében mutattak ki gravitációs hullámokat, azóta három érzékelésről számoltak be – 2017 szeptemberében például a projekthez csatlakozott európai kezdeményezés, a Virgo is érzékelt két hullámot. A LIGO eredményei forradalmasították a csillagászatot, nem véletlen, hogy a kollaboráció alapítói 2017-ben elnyerték a fizikai Nobel-díjat.

A korábban érzékelt eseményekben az a közös, hogy mind fekete lyukak összeolvadásával megszülető gravitációs hullámok voltak.

A LIGO-Virgo konferenciáján bejelentett ötödik érzékelés azonban egészen más.

2017. augusztus 17-én a LIGO és a Virgo detektorai nagyjából 100 másodpercen át fogtak egy jelet. Mivel a fekete lyukak ütközéséből eredeztethető gravitációs hullámokat jóval rövidebb ideig lehet kimutatni, a szakértők rögtön arra gyanakodtak, hogy a források ezúttal neutroncsillagok. A későbbi becslések alapján a kutatók végül arra jutottak, hogy az érintett objektumok 1,1-1,6 naptömegűek voltak.

Mivel a maradványcsillagok jelét több földi eszköz is fogta, a tudósok lokalizálni tudták az égitesteket – az ütközés a Földtől mintegy 130 millió fényévre történt. A csapatnak az összeolvadásból származó kék fényt is sikerült érzékelnie, sőt, később az elektromágneses sugárzás más hullámhosszain is elemezték az eseményt.

Így derült ki, hogy a sugárzás egy részéért nehéz elemek a felelősek. Ez szintén jelentős eredmény, korábban ugyanis kérdéses volt az efféle anyagok eredete.

Egy-egy összeolvadás a Föld tömegénél is több értékes fémet, például aranyat, platinát és sok más ritka, a telefonjainkban megtalálható elemet hoz létre

– mondta Edo Berger, a Harvard-Smithsonian Csillagászati Központ munkatársa. A most érzékelt ütközéssel 10 földtömegnyi arany és urán keletkezett.

Az új érzékeléssel sikerült bizonyítani, hogy a gravitációs hullámok valóban fénysebességgel haladnak. A megfigyelés arra is alkalmas volt, hogy többet megtudjunk a neutroncsillagokról.

A felfedezés új korszakot hozhat el a csillagászatban. Az efféle események megfigyelése többek közt arra is alkalmas, hogy jobban felmérjük az égitestek távolságát, ezzel pedig az Univerzum tágulásának mértékére vonatkozó adatainkat is pontosíthatjuk.

