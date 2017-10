A kutya-cica épp úgy hazaviheti a kórt, mint a gyerek az oviból

Sok fertőzés oda-vissza járhat kutyáról, macskáról emberre, életveszélyes kórokozókról, parazitákról van szó. A legtöbb esetben könnyen megelőzhető a baj: oltás, féregtelenítés, higiénia.

Ha a kutya ragadozó, be szabad engedni a családba?

Ha az ember kutyát, macskát fogad az otthonába, a legritkább esetben gondol arra, potenciálisan milyen betegségek költöznek vele a lakásba. Nyilvánvalóan nem törvényszerű, hogy oda-vissza fertőzzük egymást, de nagyon fontos észben tartani: az állat egészségével és védelmével saját magunkat is óvjuk.

Számos kórokozó (baktériumok, vírusok) és élősködő juthat a kutyákból, macskákból emberbe, illetve fordítva. Az ilyen betegségeket zoonózisnak nevezzük

– mondja a 24.hu-nak Dr. Jakab Csaba állatorvos.

Maga a szó a görög zoon, mint állat és a noszosz, azaz betegség összetételből ered, és minden állatról emberre terjedő betegséget magában foglal a madárinfluenzától a veszettségig. Az állatorvos segítségével most a kutyákra és macskákra koncentrálunk, mert velük osztjuk meg leggyakrabban otthonunkat.

Kevéssé ismert, de most ősz derekán annál aktuálisabb tény, miszerint a torokgyulladás oda-vissza jár kutyáról emberre. Ha a doktorhoz egy köhögő ebet visznek, és a családban valakin a közelmúltban átszaladt egy nátha, gyakorlatilag meg is van a diagnózis. És a kutya is éppúgy hazaviheti a kórt, mint a gyerek az oviból.

Ciszták a májban, tüdőben

Mielőtt belekezdenénk az önkényesen kiválasztott „listába”, Jakab Csaba kiemeli a galandféreg kiváltotta echinococcosist és az emberi magzatot fenyegető toxoplazmózist.

A galandféreg petéi bolhákkal terjednek – ők az úgynevezett köztigazdák –, amint a kutya vagy macska szétrágja a kínzó vérszívót, át is vette a fertőzést.

Emberre átterjedhet akár a kutya simogatásával is: a féreg mozgásra képes petecsomagjai a széklettel jutnak a környezetbe, önállóan is képesek távozni a kutya végbelén, illetve bárhol a testén előfordulhatnak a szétrágott bolhákból kiszabadulva.

Ha valaki megsimogat egy ilyen kutyát, majd kézmosás nélkül a szájába nyúl…

Nagyobb baj, hogy a féreglárvák a bolhák petéiben, lárváiban és bábjaiban is jelen vannak, ezek pedig a szőnyegről az ágyneműig az egész lakásban, az udvaron, a parkban jelen lehetnek.

Akár évek is eltelhetnek tünetmentesen, majd jönnek a panaszok attól függően, a férgek hol telepedtek meg az emberi testben – májban, tüdőben, belekben, agyban, izmokban, ahol cisztákat okoznak. Nagyon komoly betegség, bővebben itt olvashat róla az Országos Epidemiológiai Központ honlapján.

Agyvelőgyulladás, vízfejűség a macska közvetítésével

A másik a toxoplazmózis, amit egy egysejtű, a sejten belül élősködő parazita okoz, macskák emésztőrendszeréből kerül emberi környezetbe.

Viszonylag gyakori, de az emberek többsége panaszok nélkül vagy enyhe influenza-szerű tünetekkel hamar túlesik rajta. Legyengült immunrendszerű személyeknél viszont végzetes lehet, és kifejezetten veszélyes az anyaméhben fejlődő magzatra.

Az első találkozás után egy életre szóló védettség alakul ki, de ha a kismama épp terhessége alatt találkozik először a Toxoplasma gondiival, a magzatnál agyvelőgyulladás alakulhat ki.

A fertőzött anyák körülbelül egyharmada adja át magzatának is, akik közül tíz százalék mutat klinikai tüneteket. Ezek: agyi meszes gócok, a szem ér- és ideghártyájának gyulladása, vízfejűség, epilepsziás görcsök – a toxoplazmózisról itt olvashat bővebben.

Álljunk meg itt egy szóra, mielőtt bárki ferde szemmel nézne a saját vagy a szomszéd néni kutyusára, cicájára:

Védőoltásokkal, féreghajtással (évente egyszer kötelező), a kullancsok, bolhák és szúnyogok elleni védelemmel, megfelelő higiéniával, figyelemmel, rendszeres állatorvosi kontrollal mindezen betegségek nagyon hatékonyan megelőzhetők

– emeli ki Dr. Jakab Csaba.

Az orsóféregként (Toxocara) ismert élősködők egy faját kutyák, egy másikat macskákat hordozzák, a peték székletükkel kerülnek a szabadba. Onnan pedig a földről, homokozóból (!) az ember kezére, majd száján át a szervezetébe.

Nem fejlődnek ivarérett férgekké, de a belekből különböző szervekbe eljutva komoly tüneteket okozhatnak, főleg gyerekek számára jelentenek veszélyt. Ritkán, de a toxocarosis a szemet érintve vakságot, a tüdőben az agyban életveszélyes gyulladást okoz.

Féreg a tüdőben, a bőr alatt

Csúnya egy dolog az úgynevezett cutan larva migrans, ami egészen pontosan féreglárvák bőr alatti vándorlását jelenti, és a kampósférgek több fajáról van szó. A kifejlett férgek a vékonybélben élnek és vért szívnak, petéiket a bélsárba juttatják, így kerülnek a környezetbe. A kutyák vagy macskák a talajról közvetlenül lenyelhetik a lárvákat, fertőzött zsákmányállattal vagy a bőrön át is a szervezetükbe juthat.

A bőrön át bejutó lárvák a véráramba, a tüdőbe, majd a légcsőbe jutnak: innen az állat felköhögi és lenyeli, így érik el a vékonybelet. Apró kis élősködőkről van szó, a kutya és a macska kampósférgei 1-2 centiméter hosszúak és alig fél centi szélesek. Az erősen fertőzött kölykök nem fejlődnek rendesen, és a vérveszteségbe bele is pusztulhatnak.

Az ember bőrön keresztül fertőződik meg gyakorlatilag bárhol, ahol fertőzött talajjal érintkezik: homokozóban, napozás közben, mezítláb sétálva. Az emberi testben a féreg nem tud teljesen kialakulni és szaporodni sem, de bőr alatti vándorlása viszketéssel, gyulladással jár. Esetenként eljuthat a bélcsatornáig, ilyenkor bélgyulladást, hasi fájdalmat okozhat.

Ha már féreg, ejtsünk szót a szívférgességről is, amelytől elsősorban a kutyákat féltjük. Pedig szúnyog közvetítésével kutyából emberbe juthat, ám bennünk szerencsére nem tud kifejlődni. A lárva általában betokozódik a bőr alá valahol a csípés közelében, rosszabb esetben a véráramba kerülve eljut a tüdőbe. Nagyon kellemetlen, ha itt tokozódik be: az embert irritálja, köhög és csak köhög, az orvosoknak nem kis fejtörést okoz, mi is a probléma…

Heregyulladás, hasgörcsök, szalmonella

De nemcsak az élősködőkre kell odafigyelni, a baktériumok is komoly gondokat okozhatnak.