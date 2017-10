Ne igyon az egyetemista, mert nem lesz munkája

Amerikai kutatók bebizonyították hogy fontos kapcsolat van az egyetem alatti alkoholfogyasztás és a későbbi munkavállalás között: aki sokat iszik, annak kevesebb az esélye arra, hogy diploma után azonnal teljes állást találjon.

A nagymamának, úgy tűnik, igaza volt: nem kéne annyit inni, különben nem lesz belőlünk normális, dolgozó felnőtt – legalább is egy friss kutatás szerint, amit az amerikai Cornell Egyetem kutatói végeztek el több mint 800 fős egyetemista csoporton.

Az iskolai alkoholfogyasztásnak, legalább is az Egyesült Államokban, úgy tűnik, fontos következményei vannak.

Romlik az iskolai teljesítmény, ha sokat iszik az ember

Az amerikai Alkoholfogyasztási és Alkoholistákkal foglalkozó Intézet (U.S. National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, NIAAA) által támogatott kutatás 827 egyetemista alkoholfogyasztási szokásait elemezte 2014 és 2016 között, szerte az országból.

A kutatók felvették a kapcsolatot az alanyokkal akkor, amikor megkezdték az utolsó évüket az egyetemen, és egészen a munkakeresés első évében megfigyelték őket. A résztvevők 61 százaléka nő volt, ez azért fontos, mert a női alkoholfogyasztási szokások teljesen mások, jellemzően kevesebb itallal járnak, mint a férfiaké.

Nagyjából a tanulók egynegyede jelentette, hogy az alkoholfogyasztás hatására romlottak az iskolai teljesítményeik, rosszabb jegyeket kaptak és kevesebb órára jártak. Ez valószínűleg senkit nem lepett meg, hasonló eredményei vannak itthon is egy-két rendesen átbulizott éjszakának.

Ha munkát akarsz, óvatosan az alkohollal

A kutatás során viszont ennél sokkal érdekesebb eredményekre is fény derült: azok, akik legalább havi négyszer rúgtak be istenesen, azok 6 százalékkal kevesebb eséllyel kaptak munkát rögtön diploma után, mint azok a diákok, akik kevesebbet ittak. A tanulmány szerint azok az egyetemisták, akik ugyan ittak alkoholt, de lényegesen kevesebbet, nem kerültek hátrányba a munkaerőpiacon.

Persze ez nem azt jelenti, hogy az, aki kifejezetten szeret bulizni, nem szerezhet diploma után jó állást magának. A kutatók szerint inkább azzal lehet a probléma, hogy az alkoholfogyasztás a diákok munkakeresési szokásait befolyásolja: a prioritások eltolódása miatt ezek az egyetemisták kevésbé képesek időben elküldeni az önéletrajzukat, jól teljesíteni az állásinterjúkon vagy networkingelni, kapcsolatok kiépíteni különböző rendezvényeken.

A szülő felelőssége is a mértékletesség

Az Amerikai Egyetemi Egészségügyi Egyesület (American College Health Association) munkatársai, Delynne Wilcox és Beth DeRicco szerint a kutatási eredmények egyáltalán nem meglepők. Szerintük még az egyetem vagy főiskola közben is a szülők felelőssége, hogy megtanítsák a gyerekeiket az alkoholfogyasztás mértékére.

Persze ez a kutatás nem azt jelenti, hogy egy egyetemistának sem szabadna alkoholt fogyasztania, inkább azt, hogy a prioritásoknak kell a helyén lenniük: az elsőnek a karrierépítésnek kell lennie, majd utána jöhet a szórakozás.

(Kiemelt fotó forrása: Pixabay)