Az élet eddigi legkorábbi nyomára bukkantak

Egy új tanulmány szerint az élet legősibb nyomait 3,95 milliárd éves kőzetek őrizik. A bizonyítékok legalább 200 millió évvel korábbiak, mint az eddig ismert legrégebbi életre utaló jelek.

A szakértők nagyon ritkán bukkannak a korai élet nyomaira, mivel csak kevés jó állapotban konzerválódott kő maradt fenn a 4-3,6 milliárd évvel ezelőtti eoarchaikumból. Ez volt az a korszak, melyben már kialakult a kezdetleges légkör és óceán, és ekkor tűntek fel az első primitív létformák is.

Egészen mostanáig az élet legkorábbi ismert bizonyítéka egy 2016-ban, Grönlandon előkerült 3,7 milliárd éves kőzet volt. Igaz, 1996-ban egy kutatócsoport azt jelentette be, hogy egy másik grönlandi leletben, egy Akilia-szigetről származó 3,8 milliárd éves lerakódásban is az élet nyomaira bukkantak, eredményeiket azonban azóta is vitatják.

Egy japán szakértői gárda a közelmúltban egy észak-labradori, 3,95 milliárd éves kőzetet elemezve arra jutott, hogy a leletben mikrobák által előállított anyagok vannak. Komija Cujosi, a Tokiói Egyetem geológusa és az új tanulmány vezető szerzője a Live Science-nek azt mondta, ezek a földi élet eddigi legkorábbi bizonyítékai.

A kutatók a legősibb ismert metaüledékeket vizsgálták meg, melyek a mélyben a rájuk nehezedő nyomás és a magas hőmérséklet hatására kikristályosodtak. A kőzeteket az emberi civilizációtól igen távol gyűjtötték be.

Rengeteg jegesmedve él a régióban

– mondta Komija.

A japán szakértők a szénből felépülő grafit szemcséit tanulmányozták, mivel a korábbi kutatások kimutatták, hogy a könnyebb izotópokban gazdag grafit az élet potenciális jele.

A csapat a vizsgálat után arra jutott, hogy a labradori kőzetek szénizotópjai biológiai eredetűek.

A kutatók nem tartják valószínűnek, hogy az anyag később, szennyezőként került volna az üledékbe.

A jövő vizsgálataiban elemezhetik majd a grafit és kísérő ásványi anyagainak összetételét, így remélhetőleg nem csupán az ősi mikroorganizmusokat, hanem környezetüket is felfedezhetik. Komija úgy véli, ezzel fény derülhet az élet eredetére és korai fejlődésére is.

(Live Science)