Megfejtették a texasi szörny rejtélyét

A Harvey hurrikán rettenetes pusztítása mellett azzal is sokkolta az internet népét, hogy elvonulása után egy első ránézésre nem evilági lény jelent meg Texasban. Pontosabban a teteme. Úgy néz ki, mint egy óriási hurka, jól el van látva hegyes fogakkal, de szeme nincs.

A patinás természetvédelmi szervezet, a National Audubon Society munkatársa gyanította, hogy valami mélytengeri halról lehet szó, de hogy bizonyosságot nyerjen, a fotókat megosztotta a Twitteren is.

Nem kellett csalódnia. Az értő hozzászólók valamilyen tengeri angolnának vélték, míg mások rettenetes tengeri szörnyként, a Tremors lényeként, illetve új házikedvencként azonosították.

Okay, biology twitter, what the heck is this?? Found on a beach in Texas City, TX. #wildlifeid pic.twitter.com/9IUuuL65qh

— Preeti Desai🌿 (@preetalina) 2017. szeptember 6.