Bizarr szertartás nyomára bukkantak egy ősi maja lelőhelynél

A maják civilizációja modern szemmel egyszerre volt meglepően fejlett és barbár. Régészek egy csoportja a közelmúltban a mai Guatemala területén fekvő El Ceibalnál folytatott ásatásokat. A vizsgálat során egy különös, gyermekáldozat-bemutatáshoz kapcsolódó szertartás nyomára bukkantak.

A szakértők augusztus végén, a Journal of Field Archaeology folyóiratban számoltak be eredményeikről. A japán Ibaraki Egyetem munkatársai a guatemalai helyszínen obszidiándarabokat fedeztek fel az isteneknek feláldozott gyermek csontjai mellett. A vulkáni üvegként is ismert kőzet igen kemény és törékeny, emiatt gyakran készítettek belőle vágóeszközöket, például fegyvereket.

A maja várost, El Ceibalt, az 1960-as években tárták fel először. A település nagyjából 2000 éven át volt lakott, és manapság ez az egyik legnagyobb lelőhely Guatemala Petexbatun nevű alföldi térségében. A város romjai közt napjainkban a terek, a piramisok, a faragott műemlékek és az előkelők lakóházainak maradványai is megtalálhatóak.

A japán szakértők négy sírt elemeztek, melyek a középső preklasszikus kor végén készültek, időszámítás előtt 950 körül. A nyughelyekben összesen 42 obszidiántárgyat azonosítottak. Az egyik sírban öt gyermek csontvázára bukkantak, a leletek közül három egyévesnél fiatalabb csecsemőkhöz tartozott. A testeket kereszt alakban helyezték el.

A nyughelyen öt obszidiándarabot is felfedeztek, melyek közül az egyik a kereszt közepén feküdt.

A szakértők szerint az elrendezés egy, a kozmosszal kapcsolatos rituáléra utal.

Egy másik sírban két másik gyermek maradványait azonosították, a csontok mellett egy obszidiándarabot, jádeköveket és gyöngyöket is találtak.

A kutatók El Ceibalról és környékéről eddig megközelítőleg 12000 obszidiántárgyat gyűjtöttek be. Bár a kőzetet rengeteget használták a térségben, mégis igen értékes anyagnak számított, hiszen a lelőhelye, a vulkáni felföldek viszonylag messze találhatóak az érintett régiótól.

Az új tanulmány szerzői úgy vélik, eredményeik azt mutatják, hogy az obszidián fontos szerepet töltött be az ősi maja kultúrában. A kőzetet feltehetőleg természetfelettinek hitt célokra használták.

(IFLScience)