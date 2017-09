Veszélyes lehet elektromos autóból embert menteni

A mentőket és a tűzoltókat külön képzik, oktatják az elektromos autókból való mentésre. De mit tegyen a laikus? Az elvárható segítség elmulasztása esetén hiába érvel a bíróságon azzal, hogy félt az áramütéstől.

Augusztus végén jelent meg egy érdekes bejegyzés az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán. A mentőket egy pécsi balesethez riasztották, a helyszínen derült ki, hogy az egyik összeroncsolódott autó hibrid jármű, vagyis elektromos árammal is működik.

Ilyen helyzetben az autó halálos veszélyt rejthet a mentésben résztvevők számára, ugyanis a benne lévő óriási feszültség miatt, csak a megfelelő áramtalanítás után lehet a sérülthöz férkőzni

– olvassuk a bejegyzésben.

Elvárható segítséget kell nyújtani

Két kérdés vetődött fel. Az áramütés veszélye mennyire nehezíti, késlelteti a mentést, illetve mit tehet az egyszeri ember, akit az erkölcsi és az írott törvény is segítségnyújtásra kötelez? Nézzük először ezt.

Egyéni bátorság, döntés kérdése, hogy ki, milyen mértékben mer beavatkozni: akár élete veszélyeztetésével is embert ment, mondjuk, egy égő roncsból, vagy hívja a mentőket és megpróbálja tudása szerint ellátni a sérülteket.

Ahány baleset, annyi helyzet, képzetlen embertől nyilvánvalóan nem várható el, hogy bárkit is újraélesszen. De például egy gerincsérült avatatlan kirángatása az autóból sokkal többet árt, mint használ.

Ezért egzakt módon nem lehet megfogalmazni, hogy törvény szerint mi az ember kötelessége, ha balesetet lát.

A büntetőjog segítségnyújtás elmulasztásaként fogalmazza meg, amikor valaki nem nyújt tőle elvárható segítséget sérült vagy olyan személynek, akinek élete vagy testi épsége közvetlen veszélyben van. Ez pedig személy elleni bűncselekmény. A bírói gyakorlat azért árnyalja a képet.

A minimum, hogy a segítségnyújtásra kötelezett személy álljon meg a sérült mellett, győződjön meg arról, hogy segítségre szorul-e, ajánlja fel segítségét, vagy ha segíteni nem képes, a megfelelő hatósági szerveket értesítse. A tőle elvárhatóság felső határa, hogy senki sem kötelezhető olyan segítségnyújtásra, amellyel saját vagy mások életét, testi épségét veszélyeztetné.

Segítségnyújtási kötelezettségüket illetően elektromos autóval történő ütközés esetén is ugyanazok a szabályok vonatkoznak a helyszínen levő személyekre

– mondja a 24.hu-nak Dr. Janklovics Ádám közlekedési ügyvéd.

Az áram nem mentség, nem hivatkozási alap

A hibrid és a villanyautó nem ráz, amit az alkatrészek és burkolatok megbontása nélkül elérhet az ember, azt nyugodtan meg is lehet fogni benne. Egy komoly balesetnél, amiben a légzsákok is kinyílnak, azonnal szétkapcsolják a nagyfeszültségű elektromos rendszereket, és ugyanez történik akkor is, ha a nagyfeszültségű áramkörben zárlat keletkezik.

Így semmiféle felmentést nem jelent, ha az »áramtól« való félelmünk miatt nem teszünk eleget a segítségnyújtási kötelezettségünknek. Tekintet nélkül arra, hogy hagyományos vagy elektromos autóról van szó, kötelesek vagyunk az általános szabályok szerint segíteni

– emeli ki Dr. Janklovics Ádám.

Le kell állítani az autót

Két jótanács, ha elektromos autó utasai kerülnének bajba:

Ha a motor nem jár, az nem jelenti azt, hogy az autó. Hiszen egy hibrid esetében előfordulhat, hogy a rendszer készenlétben van, az akkumulátorban van elég energia, így a gázpedál érintésére is elindulhat a jármű. Tehát mikor egy hibrid balesetet szenvedett, akadályozzuk meg, hogy elinduljon, ezt az automataváltót „P” állásba tételével, kézifék behúzásával tehetjük meg. Illetve kapcsoljuk ki az autót a gyújtáskapcsolóval vagy a POWER gomb megnyomásával. Ezután biztonságban végezhetjük a sérültek kimentését, a helyszín biztosítását.

Ne oltsunk vízzel! Használjunk porral oltót, vagy bármilyen más oltási módszert, amivel nem tesszük ki magunkat áramütés veszélyének.

A mentés sorrendje

Az Országos Mentőszolgálattól megtudtuk, elektromos autók balesete esetén csekély az áramütés veszélye – gyártótól függően egyébként 400-600 V közötti egyenáramról van szó –, köszönhetően a járművek zárt rendszerének és a megfelelő védelemnek.

Szakértők szerint az elektromos üzemű járművek semmivel sem jelentenek több veszélyt a mentésben résztvevőkre, mint a diesel vagy benzin üzemű társaik

– áll a mentők lapunk kérdéseire küldött válaszában.

Az elektromos üzemű autók elterjedése miatt azonban az eddigi alapinformációkon túl egy új, részletesebb útmutatót is készítenek a kivonuló mentődolgozók számára, amelyből az innovatív műszaki megoldásokból fakadó, baleseti ellátás során hasznos ismereteiket tovább bővíthetik.

Ebben szerepel például a mentés sorrendje, amit talán senkinek nem árt tudni, ha nem is ilyen alapossággal:

A jármű biztosítása elgurulás ellen ékek alkalmazásával, vagy a kerekekben lévő levegő leengedésével. Fordítsa a gyújtáskulcsot „OFF” (0) állásba / nyomja meg az On-OFF gombot OFF állásba. A jármű azonosítása – külső és belső ismertetőjegyek, a rendszám színe, feliratok. Ütközés esetén, amelyben a légzsákok kinyílnak vagy bizonyos hibák esetén a vészkapcsoló rendszer automatikusan lekapcsolhatja a nagyfeszültséget a Li-ion akkumulátorról. A nagyfeszültségű rendszer, ha le van kapcsolva, a kondenzátorok fokozatosan elveszítik a töltöttséget, de a teljes kisülés a kikapcsolás után körülbelül 20 másodpercet is igénybe vehet. A bennülők mentése – fokozott figyelemmel a még nem működött pirotechnikai töltetekre (övfeszítők, légzsákok). Erőszakos behatolásnál tudni, melyik üveg ragasztott, hol vannak a karosszériaerősítések (amelyek nem, vagy nehezen átvághatók). Elektromos autóknál, ha sérült a lítium-ion akku, tűzveszély alakulhat ki!

A mentők „E-autó Kisokosa” külön felhívja a figyelmet, hogy „ne bontsa meg a jármű nagyfeszültségű rendszerének narancsszínű nagyfeszültségű vezetékeit!”

A lényeg az áramtalanítás

A katasztrófavédelem is évek óta kiemelt figyelmet fordít a hibridhajtású és az elektromos autókra, hogy a közlekedési baleseteknél beavatkozó tűzoltók ne találkozzanak számukra ismeretlen, új veszélyforrásokkal. A speciális szakmai ismeretek mára beépültek a tűzoltók napi képzési rendszerébe.

Minden tűzoltó a beosztásának megfelelő mértékben sajátítja el, hogy ezen járművek esetében hogyan kell beavatkozni, hol lehet azokat áramtalanítani, hol helyezkednek el az akkumulátorok, melyek a vágási pontok

– közölte a 24.hu megkeresésére a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Magyarországon évente átlagosan hatezer olyan közúti baleset történik, amelynél tűzoltói beavatkozásra van szükség. Ezeknél jelentősen meggyorsíthatja a munkát és ezzel az életmentést a gépjárművek műszaki paramétereinek pontos ismerete, hiszen az akkumulátor, vagy akkumulátorok pontos helye a legfontosabb információ a jármű áramtalanítása miatt.

Ami a tüzet illeti, egy elektromos jármű tüze nem különbözik egy belsőégésű motoros jármű tüzétől, hiszen közel ugyanannyi éghető anyag található a két típusú járműben.

A hangsúly a műszaki mentés során az áramtalanításon van, hiszen balesetvédelmi okok miatt a beavatkozó tűzoltók nem kezdhetik meg a sérült, vagy járműben rekedt személyek mentését a jármű áramtalanításáig.

A helyszínen elérhető adatbázis

Ezt a közeljövőtől már egy „autódiagnosztizáló” szoftver segíti majd a katasztrófavédelem műveletirányítási ügyeletein. Ez a speciális program tartalmazza az utakon futó személy- és tehergépjármű típusok több, mint kilencvenöt százalékának pontos műszaki információit.

Folyamatosan frissül az új modellek paramétereivel, használatával pillanatokon belül megtudható, hol és hány akkumulátor található az adott járműben, illetve tartalmazza a légzsákvezérlő-egységek beazonosításához szükséges adatokat is.

A helyszínen dolgozó tűzoltók folyamatos rádiókapcsolatban állnak a műveletirányítási központtal, így ha szükséges a szoftver segítségével pontos tájékoztatást tudnak adni a sérült járműnél dolgozóknak.