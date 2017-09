Castro országa víz alatt, Irma szeme Floridát pusztítja

Florida déli szigetlánca épp most pusztul Irma által, Kuba pedig súlyos károkat szenvedett.

Elérte az Irma hurrikán szeme Florida legdélibb csücskét, a Keys nevű szigetláncot, mintegy 209 km/órás széllel – írja a BBC News. A karibi térséget elpusztító, eddig 25 halottat követelő, történelmi méretű vihar várhatóan inkább Florida Mexikói-öböl menti partvidékét fogja inkább sújtani.

A déli amerikai állam partvidéki területeiről 6,3 millió embert evakuáltak a várható durván magas vihardagály miatt. A Keyst és a legnagyobb szigeti várost, Key Westet várhatóan két óra hosszan ostromolják majd a legerősebb szelek és hullámok, rengeteg esővel. A szigeteket teljesen evakuálták, nagyon kevesen maradtak, ami nem csoda:

várhatóan 4,6 méter magasan lepi el a felkorábcsolt tenger az alig két arasznyival a tengerszint felett lévő szigeteket.

Ahogy egy tisztviselő fogalmazott: a szigeteken maradni most “szinte öngyilkosság”. Florida déli részén az előrejelzések szerint akár tíz kilométerekre is behatolhat majd a tenger, gyakorlatilag cunamiszerűen. Az államban már most otthonok tízezreiben nincs áram, pedig még most jön a java. Útba esik majd a 3 milliós agglomerációval megáldott Tampa városa is.

A hurrikán Florida előtt közvetlenül Kubát tépázta meg. Egymillió embert telepítettek ki az északi partvidékről, amit órákon át zúzott a vihar. A hatóságok egyelőre nem tudnak áldozatokról, de a károk hatalmasak.

Jó hírek is vannak szerencsére: a brutálissá, négyes erejűvé combosodott José hurrikán északnak fordult, úgy tűnik, megkíméli a karibi szigeteket. A Mexikói-öbölben zúzó Katia pedig annyira megenyhült, hogy már viharnak se nevezik, csak trópusi depressziónak.