Kevés ennél szebb kép készült az amerikai napfogyatkozásról

Az amerikai napfogyatkozásról számtalan remek felvételt láthattunk már, de alighanem ez az egyik leglátványosabb.

Augusztus 21-én az Egyesült Államok egy keskeny sávjában – az oregoni Lincoln Beach-től a dél-karolinai Charlestonig – lehetett megcsodálni a teljes napfogyatkozást. Igaz, a részleges napfogyatkozást még Dél-Amerika bizonyos területeiről is meg tudták figyelni, sőt, ha nem is saját szemünkkel, de Magyarországról is nyomon követhettük a jelenséget.

Az esemény minden idők legnézettebb teljes napfogyatkozása volt, emberek millióit tartotta lázban – ez persze nem jelenti azt, hogy mindenki tudta, milyen óvintézkedéseket kell tennie a jelenség megfigyelése közben.

A napfogyatkozásról számtalan lélegzetelállító felvétel készült, ezek egy részét mi is bemutattuk. A NASA által nemrégiben ismertetett kép azonban szépségével ezeken is túltesz.

A Ted Hesser, Martina Tibell és Michael Shainblum vezette fotósokból és sziklamászókból álló csapat hónapokat töltött azzal, hogy megtalálja a tökéletes helyszínt az oregoni Smith Rock Nemzeti Parkban. A csoport végül egy festői, 100 méter magas sziklát választott ki.

A várva várt időponthoz közeledve Tommy Smith sziklamászó elfoglalta a helyét. Mikor a Hold elhaladt a Nap előtt, a férfi tökéletes helyen állt.

A fenti felvételen egyébként nem a teljes napfogyatkozás látható, hanem az azt megelőző pillanat, az úgynevezett Bailey-gyöngysor-, vagy gyémántgyűrű-effektus. Itt még a Hold nem takarja ki a Nap egészét, a csillag egy keskeny sávja továbbra is kivehető.

Az augusztus 21-i napfogyatkozás egyébként több tudományos szempontból is érdekes volt: a jelenség nem csak a csillagászok, de a biológusok számára is izgalmasnak bizonyult.