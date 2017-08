Özönvíz Amerikában: példátlan lépésre kényszerült a meteorológiai szolgálat

Olyannyira példátlan az a csapadékmennyiség, ami a Harvey hurrikán miatt zúdul Texasra, hogy az amerikai meteorológiai szolgálatnak a bevált csapadéktérképét is meg kell változtatnia miatta.

Eddig egy 13 fokú színskálát alkalmaztak, ami a világoszöldtől sötétliláig terjedő színárnyalatokkal jelezte a lehullott mennyiséget. A legsötétebb lila árnyalat a 380 mm vagy afeletti mennyiséget jelölte.

#Harvey in perspective. So much rain has fallen, we've had to update the color charts on our graphics in order to effectively map it. pic.twitter.com/Su7x2K1uuz

— NWS (@NWS) August 28, 2017