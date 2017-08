Elhagyják Magyarországot a gólyák – ma indulnak ezrével

Gólyáink többsége hagyományosan augusztus 20-án, azaz idén ezen a hétvégén kezdi utazását Afrikába. A fecskék még maradnak kicsit. Főleg ezek a csöppnyi madarak elképesztőek: zsírtartalékukkal napi 1000 kilométert repülnek, és ha ez elfogy, akár saját izmaikat is képesek lebontani.

Magyarország madárvilága hihetetlenül gazdag, az Európában megfigyelt szárnyasok több mint fele hazánkban is előfordult. Ez 410-420 megfigyelt fajt jelent – pontos számot azért nem lehet mondani, mert ahogy a rendszertannal foglalkozó kutatók egyre több adatot dolgoznak fel, illetve mindinkább a DNS-összehasonlító elemzésére támaszkodnak,úgy változtatják egyes fajok besorolását: némelyeket szétválasztanak, másokat összevonnak.

Óriási madármozgás kezdődik ősszel

Télen a rovarevők egy része itthon nem talál táplálékot, ezért délre, melegebb területekre költöznek, ami ugyan átalakítja a fajösszetételt, de létszámban már talán észre sem vennénk.

Sok északi madárnak “mi vagyunk Afrika”, hozzánk utaznak az otthoni zord idő elől

– mondja a 24.hu-nak Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője.

Kik mennek, kik maradnak, kik érkeznek? Óriási a kavalkád. A fekete rigók és vörösbegyek egy része például Magyarországról a Mediterráneumba húzódik, ám a városi populációk már egyre inkább itthon telelnek át, és Észak-Európából is sokan jönnek a távozók helyére. Van, amikor többségében a tojók vonulnak, a hímek pedig inkább maradnak: az erdei pinty latin neve ezért Fringilla coelebs, ahol a második szó agglegényt, nőtlent jelent.

A távozók is fajtól, életkortól vagy akár egyedtől függően más és más úticélokat és időpontot választanak maguknak. Összességében elmondható, hogy míg a hazai szárnyasok jó része délre indul, addig hazánkba Európából, Ázsiából és Észak-Amerikából is számos faj egyede jön telelni, de kóborlók Afrikából is fel-feltűnnek.

Fogalmazhatunk úgy is, hazánk madárvilágát négy kontinens madarai színesítik.

Augusztus 20-án indul a gólyajárat

Mielőtt elvesznénk a részletekben, térjünk vissza a Kárpát-medencébe és a cikkünk témájául választott fehér gólyákhoz és a fecskékhez. Normális években, amikor az extrém aszályos időjárás nem nehezíti meg a táplálékszerzést, fehér gólyáink augusztus közepén már igencsak készülődnek, csapatokba verődve várják a rajtot.

Egyrészt őket láthatjuk az ország több pontján, másrészt az északról érkező társaikat, akik már jókora utat megtettek, itt pihennek kicsit.

Az indulást nem hangolják össze hajszál pontosan, a jeladóval felszerelt Báró például már megint mindenkit megelőzve pénteken Törökországban járt. A nagy, tömeges vonulás viszont jellemzően augusztus 20-án indul és bő két hét alatt az összes madár elhagyja az országot.

Érdekes, hogy a gólyák mozgása egybe esik két legnagyobb nemzeti ünnepünkkel: tavasszal március 15-én és a környező pár napban érkeznek haza, illetve ősszel augusztus 20-án és az előtte-utána lévő egy-két napban indulnak el nagyon nagy számban

– emeli ki a szakember.

Elfogy az út a lábuk alól

Egyes állatok a Földközi-tengert megkerülve, Törökországon és Kis-Ázsián át csak a mediterrán térségbe tartanak, de a többség tovább folytatja útját a messzi dél felé, átrepülve, a Szaharán, és a sivatag déli peremén elnyúló Száhel övben tölti a telet, vagy elrepül egész délre, akár a kontinens déli csücskéig.

Itt érdemes megjegyezni, mekkora veszélyt rejt a klímaváltozás a vonuló madarak számára. Nem képesek egyhuzamban 5-10-15 ezer kilométert repülni, nyilvánvalóan meg kell állniuk pihenni, táplálkozni, készleteiket feltölteni. Mint hajdanán a csárdák, postakocsi állomások, ahol a vándor ehetett egy jót, lovat cserélt, megpihent.

Számos ilyen pihenőhely létezik, hazánkban például a Hortobágy és a Balaton, Afrikában az egyik legfontosabb madármegálló a kontinens északi részét kelet-nyugati irányban átszelő, folyókkal, mocsarakkal tarkított, dél-szaharai Száhel övezet. A globális felmelegedéssel viszont épp ezeknek a rovarokban, kétéltűekben és halakban gazdag területeknek a megmaradása vált kérdésessé.

Ezek megléte és minősége alapjaiban határozza meg a vonuló madarak életben maradási esélyeit, hiszen az utazás már így is elképesztő teljesítményt kíván tőlük.

Három-négyszázezer fecske a nádasban

Fecskéink a gólyáknál ráérősebbek, de ha rossz az idő, augusztus végén ők is szedik a sátorfájukat. Az utóbbi 10-15 évben viszont a szakemberek akár még október közepén is találtak lakott fecskefészkeket – talán ez is a klímaváltozás egyik hatása.

Szeptember a hőmérséklet alapján egyre inkább nyári hónapnak számít, a bevállalósabb párok ezért belevágnak a megsemmisült második költés pótköltésének, egyesek pedig akár a harmadik fészekalj felneveléséhez. Ez a kései költés fiókái számára kockázatos döntés. Ha sikerül sikerül, de ha nem akkor nem, amint beáll az első hideg, a szülők gondolkodás nélkül tovább állnak és elhagyják fiókáikat

– mondja Orbán Zoltán.

Kegyetlennek tűnik, de ez a természet rendje. A magukra maradt fiókákért fáj az ember szíve, de ez ellen a természetes viselkedés ellen nem tudunk és nem is kell tennünk – teszi hozzá. Fecskéink zöme azért augusztus vége felé már csapatokba áll, és nádasokban éjszakázva, óriási tömegekben várja a szeptemberi, október eleji indulást.

Korábban a Balaton környékén tanyáztak óriási éjszakázó csapataik, mostanában viszont inkábba Baranya megyei Sumony község határában tölti az éjjelt a nádasban egyszerre akár 3-400 ezer fecske. Ez a néphit alapja is, miszerint a fecskék tavak iszapjába ásva magukat vészelik át a telet.

Hiperevés és napi 1000 kilométer

Elképesztő teljesítményre képesek: az aktív vonulás néhány napjában 24 óra alatt 1000-1050 kilométert is megtesznek, majd ezt követően néhány napot pihenéssel és táplálkozással töltenek.

Ez persze nem megy felkészülés nélkül. A vonuló madarak agyában a tobozmirigy mintegy harmadik szemként képes érzékelni és számon tartani a napon belüli sötét és világos periódusok hosszát. Az egyre hosszabb éjszakákból tudják a tél közeledtét, a tobozmirigyük által ilyenkor kiválasztott hormon hatására pedig hetekkel az út megkezdése előtt igyekeznek a lehető legtöbb táplálékot magukhoz venni.

A szakma hiperevésnek nevezi, és tényleg nem túlzás: a 10 grammos foltos nádiposzáta 10-20 nap alatt 20 grammosra hízik. Egy ember ezt túl sem élné.

De szükségük is van a minél több zsírban tárolt energiára: ha a madár útja során nem talál elég táplálékot, szervezete elkezdi lebontani az izomfehérjét.

Ugye nem kell hosszasan ecsetelni a helyzetet, amikor az életben maradásért valaki izmait alakítja energiává. Főleg úgy, hogy ezeknek a gyengülő izmoknak egyébként 100 százalékban kellene a repülést támogatniuk.

Miért mennek csapatban?

Orbán Zoltán megállás nélkül sorolja az érdekességeket, a tudományos adatokat, amelyek szétfeszítenék e cikk kereteit – ígérjük, a madárvonulás kapcsán hamarosan visszatérünk rájuk. De egy kérdést még fontosnak tartunk tisztázni: miért csapatokban utaznak a madarak?

Néhány magyarázat már biztosnak tűnik, de a lehetséges válaszok közül sok még minden bizonnyal felderítetlen. Amit biztosan mondhatunk:

A V-alakban repülő állatok – mint a “vadlibák” – a szélárnyékot használják ki ezzel az alakzattal, mint a bringás a busz mögött. Folyamatosan váltják egymást az élen, az aktuális “vezető” töri az utat, a többieknek kisebb erőfeszítést jelent a repülés.

A kisebb testű fajoknak védelmet jelent a tömeg a ragadozókkal szemben, miként a szavannán a zebrák, gnúk, gazellák is ezért alkotnak csordát.

A nagy méretű, 30-40 évig élő madarak csoportjai gyakran családi kalákákból állnak. Az öregek tanítják a fiatalokat, átadják tapasztalataikat az útvonalról, pihenőhelyekről, táplálkozási területekről.

Ami a fecskéket illeti, esetükben a gazdag zsákmányt kínáló táplálékfoltokról történő gyors információátadás is állhat a háttérben: több szem többet lát alapon a madarak gyorsan értesülnek a leghatékonyabban kiaknázható táplálékforrásokról, a „rovarfelhőkről”.

(Kiemelt kép: MTVA/Bizományosi: Oláh Tibor)