A laposföld-elmélet féligazságokkal van tele, ezért hiszik el sokan

Ha nem számítjuk az antik és koraközépkori laposföld elképzeléseket, 1849-ig kell visszamennünk. Samuel Rowbotham angol feltaláló és vallási vezető írta le egy röpiratában, majd 1865-ben az Earth Not a Globe (A Föld nem gömb) című könyvében, hogy a Föld lapos, és a középpontjában valójában az Északi-Sark található, amit pedig az Antarktisznak hiszünk, az az egész Földet körülölelő, 150 láb magas jégfal. A laposföld-elmélet aztán 2013 táján került be újra a közbeszédbe, és azóta egyre több híve van, immár Magyarországon is. Tudományosan cáfoljuk miért valószínűtlen ez.