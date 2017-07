Tudományos szaklapokat vert át egy kutató midikloriános kamutanulmányával

Ha eddig úgy hitte, hogy a tudományos világban minden szaklap megbízható, van egy rossz hírünk.

Hogy tesztelje, mennyire kizsákmányoló néhány folyóirat, egy kiemelkedő neurológus 4 szaklappal is elfogadtatott egy hamis, midikloriánokról szóló tanulmányt – igen, a Csillagok háborújának mikroszkopikus, Erőt közvetítő létformáiról van szó.

A tanulmányt összesen 9 szakfolyóiratnak nyújtotta be a Neuroskeptic álnéven blogot író idegsejt-kutató. A publikációt végül 4 lap fogadta el.

Az érintett folyóiratokat tudományos körökben ragadozónak nevezik, ugyanis a szerzőknek díjat kell fizetnie a szerkesztőségeknek a cikkek megjelentetéséért. A 4-ből azonban 3 költségmentesen publikálta is a kamutanulmányt, ami arra utal, hogy a szerkesztőségben még csak el sem olvasták a valóban röhejes cikket. A negyedik lap is megjelentette volna az írást, cserébe azonban 360 amerikai dollárt kértek a szerzőktől.

Az egészben a legszomorúbb az, hogy Neuroskeptic szerint egy átlagos ember legfeljebb 5 percnyi olvasás után felismerné a tanulmányon végigfutó egyértelmű Csillagok háborúja-utalást.

A publikáció “szerzői” Lucas McGeorge és Annette Kin, a cikk bevezető részében az angol nyelvű Wikipédia mitokondriumokról szóló cikk midokloriánokra átírt változata szerepel. Ha ez nem lenne elég, a cikkbe egy igen hosszú részlet is bekerült A Sith-ek bosszújából, egészen pontosan azok a mondatok, melyeket Palpatine mondott Anakinnek egykori mesteréről:

Mondd, hallottad, hogyan járt a nagy Darth Plagueis, a Bölcs? Sejtettem, hogy nem. A Jedik nem mesélik ezt a történetet. Ez egy Sith legenda. Darth Plagueis a Sith egyik sötét Nagyura volt. Akkora tudással és hatalommal bírt, hogy az Erő segítségével rá tudta venni a midikloriánokat, hogy teremtsenek életet

– áll a tanulmányban.

A cikkben emellett számtalan egyéb utalás található, kezdve a Yoda-ataxiától egészen a Kyloren-szindrómáig. Tényleg teljesen egyértelmű, hogy az írás egy vicc.

Hiába volt konkrétan leírva a tanulmányban, hogy a szöveg jelentős része a Wikipédiából lett kiemelve, a 9 lapból 4-nél mégis elfogadták. Igaz, a másik 5 folyóiratnál sem volt jobb a helyzet: a cikket azzal a feltétellel küldték vissza, hogy nézzék át és gondolják át a szerzők a gondolataikat – többek közt azt is javasolták, hogy a midiklorián szót írják át mitokondriumra.

Amennyire vicces belegondolni, hogy az érintett lapoknál – és még ki tudja hánynál – milyen silány minőségű a szakmai felülvizsgálat, legalább olyan szomorú látni, hogy a tudományos publikációk világában egy-két folyóiratnál milyen állapotok uralkodnak.

Sok kutató többek közt azért is adja be munkáját szaklapokhoz, mert szeretné más tudósok által is ellenőriztetni írását. Neuroskeptic kísérlete azonban rámutatott: sok szerkesztőség nem veszi a fáradságot, hogy megvizsgálja a beküldött tanulmányokat.

Ez fontos, hiszen a tudományos kiadók terméket áruló cégek, a termék pedig a szakértői értékelés

– állapította meg Neuroskeptic.

A midikloriános tanulmány egyébként az International Journal of Molecular Biology: Open Access, az Austin Journal of Pharmacology and Therapeutics és az American Research Journal of Biosciences folyóiratokban jelent meg – ezen hír publikálásakor már csak utóbbi nem törölte azt online felületéről.

(Science Alert)