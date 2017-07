Pénisz alakú jéghegy az internet kedvenc látványossága

Hamar bejárta az internetet annak a fallosz alakú hegynek a képe, amit Új-fundlandon kapott lencsevégre Jamie Ellison botanikus. A férfi éppen egy tanulmányi utat vezetett Griquet partjain július hetedikén, egy tízfős csapattal kutattak hegyi növények után. Végül egészen más természeti lecke sült ki a dologból, amikor valaki megpillantott egy hatalmas, fallosz formájú jégképződményt.

Ellison gyorsan le is kapta a furcsa jelenséget, ami azóta számos helyen bukkant fel a közösségi médiában, jellemzően szörnyű szójátékokkal körítve. Sokan “Penisbergnek” nevezik, mások a #hammerofthegods (istenek kalapácsa) hashtaggel, vagy “Ice Ice Baby” szöveggel osztják tovább Twitteren és Facebookon.

Ellison elegánsan így reagálta le a jelenséget:

#It may be 'a guy thing', but this phallic photo snap of an huge penis-shaped iceberg would get anyone's attention.

Have you heard of "penis-berg" yet? The phallic shaped berg is just off the coast of northern Newfoundland. Do you see IT? #Penisberg pic.twitter.com/6qHdDlgC2R

— Lyndsey Vanstone (@VanstoneL) July 18, 2017