Káprázatos képeket készített a Juno a Jupiter Nagy Vörös Foltjáról

Rendkívül közel repült el a Juno a Jupiter Nagy Vörös Foltjához magyar idő szerint kedd hajnalban. A manőver során lélegzetelállító képek készültek az óriási viharról.

A manőver alatt a Juno összes eszköze, így a képalkotó JunoCam is gyűjtötte az adatokat. A következő napokban a NASA a Juno több új felvételét is bemutatja majd, igaz, néhány képet már most nyilvánosságra hozott az űrhivatal.

Scott Bolton, a szonda missziójának vezető kutatója szerint az emberek generációk óta a világ minden tájáról csodálják a Nagy Vörös Foltot.

Most végre közelről és személyesen fogjuk meglátni, hogy miként is néz ki ez a vihar

– tette hozzá a szakember.

A tudósok úgy vélik, hogy a Nagy Vörös Folt már 350 éve tombol a Jupiteren. Bár a 16 000 kilométer széles vihart már az 1830-as években is vizsgálták, egészen mostanáig nem tudták igazán közelről megfigyelni.

A Juno magyar idő szerint július 11-én hajnalban ért a perijovéhoz – azaz pályáján ekkor járt a legközelebb a Jupiterhez. Ekkor a szonda nagyjából 3 500 kilométerre közelítette meg a bolygó fellegeinek felső rétegét. Néhány pillanattal később az űreszköz már a Nagy Vörös Folt felett járt, mely fölött 9 000 kilométert tett meg.

A Juno 2016. július 4-én állt Jupiter körüli pályára. A Nagy Vörös Folt megfigyelésével, ha kicsit késve is, de méltón ünnepelhette meg az évfordulót.

Az űrszondát még 2011 augusztusában bocsátották fel a floridai Cape Canaveralról. Küldetése során a Juno bizonyos időközönként igen közel merészkedik a gázóriáshoz. Egy-egy ilyen manőverrel a szerkezet a Jupiter fellegei mögé pillantva olyan adatokat gyűjt, melyek segíthetnek a bolygó eredetének, szerkezetének, légkörének és magnetoszférájának megértésében. Már a Juno eddigi adatai is rengeteg érdekességet árultak el az égitestről.

Az űrszonda legközelebb szeptember elején közelíti majd meg a bolygót.

(Via: NASA)