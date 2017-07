Itt a megoldás másnaposság ellen

Olyan módszereket mutatunk, amelyek buli közben, lefekvés előtt és másnap alkalmazva jócskán enyhítik a kínt. Egyedül üdvözítő megoldás, csodaszer, ami pillanat alatt elűzi a macskajajt, nem létezik.

Másodpercekkel azután, hogy az első kortyot legurítottuk a torkunkon, az alkohol már a gyomorból, de nagyrészt a vékonybélből felszívódva szétárad a vérben, eljut az agyba, ahol egyes receptorok blokkolásával előidézi a részegség tüneteit.

A szervezet ennek cseppet sem örül, számára az alkohol ellenség, a máj azon nyomban megkezdi a méregtelenítést. Számos egyéni tényezőn, például nemen, testsúlyon, egészségi és fizikai állapoton múlik, ki mennyire bírja a piát, magyarul milyen hatékonyan képes a mája lebontani.

Ökölszabályként elmondhatjuk, hogy egy átlagos, egészséges ember óránként 8-12 mg alkoholt képes lebontani. Ennyit durván egy pohár sör, egy deci bor vagy két centiliter tömény ital tartalmaz.

Rendre legyőzzük a májunkat

Az első korty után tehát versenyfutás kezdődik: a fesztiválozó igyekszik annyit inni, hogy testében feldúsuljon az alkohol mennyisége, mája pedig próbálja tartani a lépést. Aki tehát óránként egy pohár sörnél többet iszik, szinte biztos lehet győzelmében.

De a máj visszavág, azon nyomban bontani kezdi az alkoholt, elsősorban egy acetaldehid nevű molekulává, ami a másnaposság kínzó tüneteinek egyik fő okozója. A másik a kiszáradás, de erősen ludasak a fermentációval, azaz erjesztéssel készült italok melléktermékei is.

Igyunk okosan!

Nyilvánvalóan minél többet iszik az ember, minél jobban “keveri”, annál brutálisabb lesz a másnap. Tombol a nyár, a nagy szabadtéri bulik, sütögetések ideje, kezdődik a fesztiválszezon – elég életidegen lenne ilyenkor azon okoskodni, hogy igyunk mértékkel és hasonlók. Inkább azt mondjuk: igyunk okosan!

Hogyan kell ezt tenni, és miként tehetjük a lehető legelviselhetőbbé a macskajajt, arról Dr. Békássy Szabolcs háziorvost, a Háziorvosok Online Szervezetének alapító tagját kérdeztük.

A lényeg soron kívül, később megmagyarázunk mindent:

három-öt deci víz minden két ital között;

sok-sok folyadék lefekvés előtt;

vitaminok, főleg C-vitamin;

fájdalom- és gyulladáscsökkentők (nem paracetamolos!);

bőséges reggeli;

továbbra is nagyon sok folyadék;

pihenés;

másnaposság elleni “csodaszer” nem létezik.

Tennivalók piálás közben

Említettük a kiszáradást. Az alkohol gátolja a folyadék visszatartásáért felelős, úgynevezett antidiuretikus hormon hatását(termelődését), amelynek feladata a vízvesztés megakadályozása. Ezért fokozott vizeletkiválasztás indul be, az ember nem csak sörözés közben jár folyamatosan wc-re.

Nagyobb baj, hogy a szervezet szó szerint átmenetileg kiszárad egy-egy átmulatott éjszaka során, hiába követünk el mindent, hogy sörrel, borral, pálinkával pótoljuk a folyadékot. Minél több alkoholt iszunk, annál több víz távozik. A kiszáradás pedig fejfájást, émelygést, gyomorpanaszokat, hányingert és még a rémálmokban is rettenetes másnapos hányást okoz.

A megoldás, ha minden két ital között megiszunk 3-5 deci folyadékot. Mindegy, hogy mit, de alkohol- és szénsavmentes legyen, mert a CO2 tovább rontja a gyomor állapotát – tanácsolja az orvos.

Aggódni nem kell, ez nem befolyásolja az alkohol toxikus hatását, vagyis nem fogunk kevésbé vagy lassabban berúgni. Csupán a másnapot könnyítheti meg.

Tennivalók piálás után

Az is hasznos, ha lefekvés előtt magunkba erőltetünk annyi vizet, amennyit csak tudunk – tévhit, hogy ez gyorsan átszalad rajtunk és nem segít.

A gyomorproblémákat fokozza, hogy az alkohol izgatja a nyálkahártyát, gyakorlatilag gyomorgyulladást idéz elő. Akár már a buli végeztével be lehet venni egy 1000 milligrammos C-vitamint és valamilyen gyulladáscsökkentő tablettát. Előbbi erős antioxidáns hatásával segít, utóbbi segít rendben tenni a gyomrot, csillapítja a hasogató fejfájást.

Fontos viszont, hogy ilyenkor kerüljük a paracetamol-tartalmú fájdalom- és gyulladáscsökkentőket, mert ezeket is máj bontja le. Nem segít a tünetek enyhítésében, ha a paracetamol az alkohollal versengve foglalja le a máj szabad kapacitását – jegyzi meg Békássy doktor.

Tennivalók másnap

Alkohol hatására jelentősen eshet a vércukor szintje, ami szédüléssel, fejfájással, rossz közérzettel, általános gyengeséggel tetézi a macskajajt. Abban a helyzetben már a gondolat is gyomorforgató, de a másnapot mindenképp egy bőséges, szénhidrátban gazdag reggelivel ajánlott kezdeni.

A kávé, a koffeines energiaitalok nem enyhítik a tüneteket, legfeljebb az álmosságot űzik el, vagyis azért bizonyos módon segíthetnek. Ebben az állapotban az ember amúgy sem túl aktív, de ha lehet, másnaposan kerüljük a sportot, fizikai munkát, inkább pihenjünk.

A sport ugyan fokozza a keringést, s talán gyorsítja az eliminációs időt, ám a szervezet másnaposan eleve stressz helyzetben van, ki van száradva, felgyorsul az alapkeringés. Ebben az állapotban egy extra sport teljesítmény semmiképpen nem tesz jót a keringési szervrendszereinknek, túlzottan megemelkedhet a vérnyomás, különböző szívritmuszavarok léphetnek fel. Ilyenkor tehát legfeljebb enyhe mozgás elfogadható, intenzív sport semmi esetre sem.

A kutyaharapást szőrivel módszer sem ajánlott: lehet, az újabb bódulat tompítja a tüneteket, de tovább terheljük vele a májat, a harmadnap pedig még rosszabb lesz.

Továbbra is nagyon fontos a szervezet folyadékháztartásának egyensúlyba hozása, vagyis sokat kell inni. Iktassunk be gyümölcsleveket, multivitamin-készítményeket is, ezekből kettős előny származik: a folyadék ugye hidratál, a vitaminok antioxidáns hatása pedig segít a tünetek enyhítésében. Sőt, forduljunk bizalommal olyan gyógyteákhoz is, mint például a gyulladáscsökkentő kamilla.

Egy szó, mint száz: bőségesen enni, inni, vitaminok, pihenés és gyulladáscsökkentés – ez a másnap elviselésének receptje. Persze “betegen” fekve, szenvedve az ember nem elégszik meg a kis lépésekkel, fele királyságát adná a szerért, ami egy csapásra száműzi a bajt.

Csodaszer márpedig nem létezik

A piacon körbenézve találunk is ilyen termékeket, a közös bennük, hogy mind hatékony, keletről származik, több száz vagy ezer éve alkalmazzák nagy sikerrel, és egzotikus összetevőket tartalmaznak. A nyugati világ másnaposai újabban a japán mazsolafa hatóanyagába helyezik reményüket.

Egyes vitaminokkal, rattan teával és sok-sok titkos összetevővel dúsítva készül belőle antimásnaposság-ital, ami – ha hihetünk ennek a cikknek – az emberek 80 százalékánál igen hatékony.

Dr. Békássy Szabolcs azonban szkeptikus, ezeket inkább marketingfogásnak, semmint valós segítségnek véli. A nyugati orvoslás tisztában van vele, milyen folyamatok vezetnek a másnapossághoz, a tüneteket képes enyhíteni, de nincsenek olyan hatóanyagok, amelyek képesek lennének egy csapásra megszüntetni az állapotot.

Mi az evindece based medicina követői vagyunk, mely mögött tudományos publikációk állnak, s az egyes készítmények hatékonyságát több ezer ember bevonásával placebo kontrollált klinikai vizsgálatok során mérik

– teszi hozzá.

A keleti, természetgyógyász módszerek is csak annyit tudnak, amiről fent már beszéltünk: vitaminok, fájdalom- és gyulladáscsökkentők, szénhidrát. Persze ha ezeket az ember egy termékben, másnaposság elleni “csodaszerként” veszi kézbe, nyilvánvalóan nem elhanyagolható a placebóhatás sem.

Végezetül tehát: a másnaposság legyőzésére nincs egyetlen, önmagában üdvözítő módszer, termék, gyógyszer. Amíg a bölcsek kövét meg nem találjuk, maradnak a tünetenyhítő módszerek, és a szenvedés. Vagy nem kell olyan sokat inni…