Új, növényi alapú férfi fogamzásgátlót fejleszthetnek ki

Kutatók egy csoportja új férfi fogamzásgátló és esemény utáni készítmény kifejlesztésén dolgozik. A szerek alapját képző vegyületeket régóta ismeri a gyógyászat.

Patkányok heréit ültették be más patkányok nyakába

A szakértők olyan molekulákat azonosított, melyek meggátolják a spermiumokat abban, hogy elérjék a petesejtbe történő behatoláshoz szükséges sebességet. A felfedezésnek köszönhetően új fogamzásgátló szereket hozhatnak létre.

A molekulák egy, a spermiumok farkán található kationcsatornát, a CatSpert gátolják. A kutatók már a csatorna 2001-es felfedezésekor megállapították, hogy remek célpont lenne egy nem hormonális fogamzásgátló készítménynek.

A CatSper feladata az, hogy a megfelelő időpontban átengedje a farokba a kalciumionokat, utolsó nagy lökést adva a hímivarsejtnek. Ezen lendülettől a spermium elég gyorssá válik ahhoz, hogy átfúrja magát a petesejt külső héján.

Ha a CatSper nem működik megfelelően, a hímivarsejt egyszerűen képtelenné válik a behatolásra, és ezzel együtt a megtermékenyítésre.

Normál esetben a csatorna akkor nyílik meg, amikor a spermium a petesejt környékén található progeszteronhoz ér. A Kaliforniai Berkeley Egyetem kutatói most felfedezték, hogy más hormonok, például a tesztoszteron, az ösztrogén vagy a hidrokortizon blokkolhatják a progeszteron hatását.

Ezen hormonok szintjének növelése azonban nem túl jó ötlet, ezért a szakértők úgy döntöttek, találnak egy hasonló hatású anyagot. Bizonyos típusú szerves molekulák, a terpenoidok vizsgálata jó kiindulópontnak tűnt. Ezen igen színes összetételű anyagok közül néhány a hormonokat, például a szteroidokat építik fel.

Hosszú tesztfolyamat következik

Két terpenoid potenciális gyógyászati hatását már korábban felfedezték.

A lupeol olyan zöldségekben és gyümölcsökben fordul elő, mint a káposzta, az eper vagy az olívabogyó, gyulladáscsökkentő hatását pedig régóta tanulmányozzák. A Mennydörgésisten indában (Tripterygium wilfordii) található prisztimerint pedig régóta használják a hagyományos kínai gyógyászatban az ízületgyulladások csökkentésére. Sőt, az utóbbi időben azt is felfedezték, hogy az anyaggal akár a hasnyálmirigyrákot is lehetne kezelni.

Az új kísérlet során, laboratóriumi körülmények közt mindkét vegyület akadályozta a CatSper megfelelő működését.

Mielőtt nagyon izgatottá válnánk az eredményektől, fontos leszögezni, hogy újabb vizsgálatokra lesz szükség a molekulák hatásának alaposabb felméréséhez.

Az anyagok tesztje ugyanis még éppen csak elérte az állatkísérleti fázist. Nem lehetetlen, hogy a vegyületek jelentősebb jelenléte a szervezetben hormonális problémákhoz vezethet, ezért alaposan meg kell érteni az általuk kiváltott mechanizmusokat.

Persze nem létezik olyan gyógyszer, amelyet használata előtt ne vetnének alá hosszú és igen összetett tesztfolyamatnak.

Nagy áttörés lehet

Egy megtermékenyítést könnyedén gátló készítmény kifejlesztése hatalmas előrelépés lehetne.

A jelenlegi esemény utáni fogamzásgátló készítmények olyan hormonokat szabályoznak, melyeknek megváltozott viselkedése nem kívánt mellékhatásokkal járhat. Polina Lishko, az új tanulmány vezető szerzője szerint az általuk vizsgált vegyületek 10-szer hatékonyabbak voltak, mint a kereskedelmi forgalomban kapható készítmények.

Egy megbízható, nem hormonalapú sürgősségi fogamzásgátló módszer kifejlesztése óriási áttörésnek tűnik. Mivel a molekulákat valamilyen módon – mondjuk tabletták segítségével – az aktus előtt is be lehetne juttatni a szervezetbe, az anyagok akár egy egészen új férfi fogamzásgátló kifejlesztésére is alkalmasak lehetnek.

Ebben az évben már egy másik kutatócsapat bejelentette, hogy új típusú fogamzásgátló technikát fejlesztettek ki. Annak a módszernek az alapja egy speciális gél, melyet az ondóvezetékekbe fecskendeznek be.

(Science Alert)