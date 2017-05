Sárkánybőrré változott a jég az Antarktisznál

Ilyen különleges alakzat a sárkánybőr jég, amely akkor alakul ki, amikor az erős szél miatt a tengervíz a levegőben fagy meg. A ritka jelenséget Guy Williams örökítette meg, aki jelenleg az Antarktisznál található Ross-tengeren utazik a Nathaniel B Palmer jégtörőn – a hajó a PIPERS (Polynyas, Ice Production and its Seasonal Evolution in the Ross Sea) expedícióban vesz részt.

A katabatikus szelekként ismert leáramló légmozgások a legdélibb kontinens belseje felől fújnak, néha akár 300 kilométer per órás sebességgel. Ezen szelek elég erősek ahhoz, hogy felkapják a tenger felett található fagyott páncélt, olyan jéggel határolt nyílt vízfelületet hozva létre, melyet poliniának neveznek.

Williams szerint az egészet úgy érdemes elképzelni, mint egy hagyományos jégkocka tartót, melybe naponta egy-egy adag vizet töltünk. Az ember így egy hét alatt egy teljes tálca jégkockát készíthet, ha azonban minden este kiüríti, majd újratölti a tárolót, jóval több jéghez juthat.

A szakértők természetesen nem csak a különleges jégért utaztak a déli földrészhez, hanem azért is, hogy felmérjék a helyi jég lokális és globális áramlatokra gyakorolt hatását. Ehhez elengedhetetlen a sarki szelek elemzése.

A jégpáncél alatt található sűrű, sós, hideg víz olyan jéggé állhat össze a mélyben, amely befolyásolja az áramlatokat. Mivel az erős légmozgások elhordják a felszíni takarót, több víz válik szabaddá, a nagyobb felület miatt pedig könnyebben lehűl a mélyben található folyadék is.

Williamsék jelenleg épp egy hurrikán erősségű légmozgás epicentrumánál járnak a Terra Nova-öbölben található poliniánál.

A kutató szerint a sárkánybőr jég igen ritka és bizarr bizonyítéka a káosznak a nagy tömegű hó- és jégtakaró birodalmában. Efféle jelenséget 2007-óta nem figyeltek meg az Antarktiszon.

A szakértők bíznak benne, hogy a katabatikus szelek a következő hetekben csillapodni fognak. Ha a légköri helyzet némiképp javul, a tudósok megmérik majd a víz sótartalmát, illetve az 1 000 méteres mélységben található folyadék mozgását.

A 8 ország 14 intézetének részvételével zajló expedíció júniusban fog befejeződni.

(IFL Science)