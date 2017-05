Eszter gyerekkora óta író akart lenni, most szabadidejében inkább robotkart hackel

A 17 éves Varga Eszter már ránézésre igazi művészléleknek tűnik. Imád olvasni, szóval mindig is az írói pálya volt számára az egyetlen elképzelhető életút. Bár kedvelte a matematikát, és érdekelte az informatika, soha nem fordult meg a fejében, hogy valaha műszaki területen érvényesüljön.

Egy budapesti gimnázium angol előkészítő osztályába iratkozott be nyolcadik után, ám mivel anyanyelvi szinten beszél angolul, viszonylag sok szabadideje maradt a tanulás mellett. A látványos unatkozás elkerülése végett, édesanyja unszolására kezdett bele a Technológia Oktatásért Alapítvány Skool nevű projektjének tanfolyamába, ahol 8-18 éves korú lányoknak nyújtanak ingyenes technológiai foglalkozásokat újszerű oktatási formában.

A kényszerhobbi végül szerelembe torkollt – meséli.

Rájöttem, hogy teljesen tévesen feltételeztem a programozásról, hogy monoton munka. Ugyanúgy benne van a kreativitás, hiszen gyakorlatilag bármit létrehozhatok, amit szeretnék. A játékoktól kezdve mindent kipróbáltam már, és most már ott tartok, hogy robotkart hackelek. Én állítom össze és programozom kedvem szerint.

A fiatal lány nem hasonlott meg önmagával, csak a tevékenységeinek listája bővült egy újabb tétellel. Informatikai érdeklős ide, programozás oda, Esztert ugyanúgy megtalálni a szobájában a Büszkeség és balítéletet olvasva.

Ennek ellenére tisztában van a társadalom egy részének sarkos ítéletével, és a káros sztereotípiákkal, melyek az embereket ilyen fajtákra és olyan fajtákra csoportosítják, és azt feltételezik, hogy a művészetek vagy a humán tárgyak szeretete kizárja a technológia tudomány iránti fogékonyságot.

– osztotta meg a tapasztalatait a tizenhét éves lány.

Varga Eszterrel az immár hatodik alkalommal megrendezett Lányok Napja egyik izgalmas programján, az evosoft nyílt napján találkoztunk, mely eredetileg amerikai kezdeményezés, és évente egyszer rendezik meg az összes csatlakozó országban. Európában Németországból ered, ahol 2001 óta fut, fővédnöke pedig Angela Merkel, kancellár, ami egyértelműen jelzi az állami szintű elköteleződést a kezdeményezés mellett. Így talán nem meglepő, hogy ott mostanra milliós azoknak a lányoknak a száma, akik megismerkedtek a technológia tudomány világával a programnak köszönhetően.

Magyarországon 2012 óta a Nők a Tudományban Egyesület (NaTE) szervezi a programsorozatot, idén országszerte 77 helyszínen, 23 településen, a program történetének eddig legmagasabb, 1840 résztvevőszámával.

A Lányok Napja szakmai partnerei az evosoft, IVSZ és az EJMSZ, a program a Coloplast, a GE a Magyar Telekom és a T-Systems támogatásával jöhetett létre.

A évről évre egyre több nagyvállalat, kutatóintézet és egyetem csatlakozik hozzájuk, hiszen szépen lassan mindenki felismeri, hogy tenni kell valamit az egyensúly helyrebillentésének érdekében.

Kimutatások szerint több tízezer mérnöki állás betöltetlen ma hazánkban. Ez a hiány jelentősen csökkenthető lenne, amennyiben a lányok legalább olyan arányban választanák ezt pályát, mint amilyen arányban teszik ezt fiú társaik. Most a mérnöki, informatikai karokon, szakokon a legjobb esetben is 8-10 százalékos a nők jelenléte, ami borzasztó alacsony. Ez a helyzet azonban nem csak a cégeknek rossz, hanem a lányoknak is, hiszen elesnek szuper kreatív és innovatív állásoktól.