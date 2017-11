Látványban kiváló az Xbox One X, de azért nem kötelező vétel

November 7-én jelent meg a Microsoft legújabb konzolja, az Xbox One X, a valaha készült legerősebb játékgép, ami számos játék esetében lehengerlő látványt varázsol – az arra alkalmas – képernyőkre, de ettől még nem lesz olyan masina, amire azonnal érdemes lecsapni.

Az Xbox One karrierje még 2013 novemberében indult, ekkor adta ki a Microsoft a meglehetősen sikeres Xbox 360 utódját, majd tavaly nyáron megérkezett az Xbox One S, ami az első modell kicsit átdolgozott, kompaktabb, technikailag csak minimálisan módosított verziója volt.

A november 7-én debütált Xbox One X ezeknek a gépeknek a nagytestvére, ám az új modell már nemcsak külalakban tér el az elődeitől, de a redmondi cég a hardverhez is jelentősen hozzányúlt.

A gépben nyolc x86-os processzormag található 2.3 gigahertzes órajellel, a grafikus processzor negyven, 1172 megahertzes számítási egységgel rendelkezik, amit 12 gigabájt GDDR5-ös memória egészít ki másodpercenként 326 gigás sávszéllel. Emellé jön 1 TB tárhely, és egy 4K UHD Blu-ray olvasó.

Ezzel a hardverrel az Xbox One X a valaha készült legerősebb konzol, ami teljesítményben lepipálja a tavaly debütált PS 4 Prót is. A gép akár natív 4K-ban (2160p, avagy 3840×2160 pixel) is képes futtatni bizonyos játékokat, méghozzá másodpercenként 60 képkockás (fps) frissítéssel, ráadásul a gép támogatja a részletesebb látványt biztosító nagy dinamikatartományú tartalmak (HDR) megjelenítését is.

Ez jelentős fegyvertény, ugyanakkor nem feltétlenül jelenti azt, hogy máris érdemes a boltba szaladni egy ilyen masináért.

DE MI AZ A HDR? A HDR-t (High Dynamic Range) is támogató tévéknél a hagyományosnál nagyobb dinamikatartomány érhető el, sőt az átlagnál jobb részletesség is megjeleníthető. Egy hagyományos és egy HDR felvétel között a különbség az, hogy a HDR-es tartalomnál több részlet látszik a különösen sötét és a különösen világos részeken, így a kép egy normál felvételnél jóval színgazdagabbnak és természetesebbnek hat.

VISSZAFOGOTT FEKETE DOBOZ

Mielőtt rátérnénk a lényegre, érdemes kicsit foglalkozni a külcsínnel, hiszen az Xbox One X a legjobban sikerült verzió az eddigi három Xbox One közül. A meglehetősen drabális első modellhez képest kifejezetten karcsú kiszerelést kapott, a tetejét már egyáltalán nem rondítja szellőzőnyílás, és hatalmas öröm, hogy az S-hez hasonlóan már itt sincs külső táp, csak egy hálózati kábelt kell a gép hátába dugni.

A matt fekete műanyag borítású gépet szépnek nevezni persze túlzás lenne, de tény, hogy letisztult formavilággal van dolgunk, amit csak visszafogottan törnek meg a különböző gombok és csatlakozók.

A gép előlapján kapott helyet a már nem érintésérzékeny bekapcsoló gomb, alatta egy USB-port, illetve a kontroller-szinkronizáláshoz szükséges kapcsoló, míg a bal oldalon található a 4K UHD Blu-ray olvasó bemenete (tálca ezúttal sincs), illetve a lemezkiadó gomb.





Hátul a már említett hálózati csatlakozó található, egy HDMI ki- és bemenet társaságában, amit két további USB-port, egy infravörös kimenet (IR out), az optika bemenet, illetve egy ethernet csatlakozó egészít ki. A Kinect 2.0-hoz szükséges aljzattal már itt sem találkozhatunk (egy extra kábellel persze használható a mozgásérzékelő), ami egyáltalán nem csoda annak fényében, hogy a Microsoft mostanra lényegében eltemette az egykoron népszerű kiegészítőt.

ÉS AKKOR A JÁTÉKOK

Az egyik legfontosabb dolog, amit az Xbox One X-szel kapcsolatban tudni kell, hogy hiába van benne jóval erősebb hardver, mint a sima Xbox One-ban vagy a tavaly debütált Xbox One S-ben, ugyanazok a játékok jelennek meg rá, mint a másik két modellre. A különbség abban van, hogy a játékok milyen minőségben kerülnek a konzolra kötött képernyőre.

Az Xbox One és az Xbox One S között nincs számottevő eltérés. A Forza Motorsport 7-et például mindkettő 1080p-ben futtatja 60 képkocka per másodperc képfrissítéssel, ezzel szemben a combosabb vassal felszerelt Xbox One X már natív 4K-ban képes ugyanerre, és a kép nemcsak élesebb és tisztább, de jobb minőségű textúrákat is kapunk, azaz a látvány érezhetően javul a másik két géphez képest.

Ez a teljesítmény és látvány konzolon valóban elképesztő, ugyanakkor nem jelenti azt, hogy mostantól minden játék így fog futni az X-en. A tavaly megjelent Gears of War 4 feljavított, úgynevezett Enhanced verziója például szintén tudja a natív 4K-t, ugyanakkor a képfrissítés már csak 30 fps, míg a frissen megjelent Assassin’s Creed Origins esetében a képernyőre kikerülő pixelek száma nem éri el a natív 4K-nak számító 2840×2160 pixelt, és a képfrissítés sem 60 fps.

A játék ettől persze még csodásan néz ki egy 4K-s, HDR-képes tévén, sasszeműek akár még a PlayStation 4 Próhoz képest jelentkező javulást is kiszúrhatják, de hiba lenne azt várni, hogy mostantól az Xbox One X minden új játék esetében garantálja a natív 4K-s felbontást és 60 képkocka per másodperces képfrissítést.

Ugyanakkor kétségtelen, hogy az Xbox One X hardverére felkészített, úgynevezett Enhanced játékok valóban szebbek és/vagy gyorsabbak az új gépen. A Middle-Earth: Shadow of War például Favor Resoultion módban futhat natív 4K-ban, illetve adott a Favor Quality opciót, mikor a pixelek száma kevesebb, viszont nő a látótávolság, látványosabbá válnak az effektek és a környezet is részletesebb lesz. A minőségjavulás jelentős az Xbox One és Xbox One S modelleken tapasztalhatóhoz képest.

Enhanced verzióval felvértezett játékból már most is száznál több áll rendelkezésre, régebbi és a közelmúltban megjelent programok egyaránt. Amennyiben lemezes vagy digitális formában rendelkezünk ezekkel a címekkel, akkor egy szimpla patch formájában kapjuk meg az Xbox One X-es kiegészítéseket, viszont játékonként változik, hogy a program hogyan használja ki a konzol erősebb hardverét, hiszen a Microsoft a fejlesztőkre bízta, hogy miképp élnek a nagyobb teljesítmény biztosította lehetőségekkel.

MI A HELYZET EGYFULL HD-S TÉVÉN?

A 4K persze szuper dolog, de hazánkban azért még csak egy meglehetősen szűk réteg rendelkezik a megjelenítésére képes monitorral vagy tévével, így fontos kérdés, hogy egy sima Full HD (1080p-s) képernyőt használó játékos profitálhat-e az Xbox One X beszerzéséből.

A válasz alapvetően igen, hiszen az Xbox One X az úgynevezett sumpersampling technológiának hála a 4K-ban renderelt tartalmat képes megjeleníteni 1080p-ben, tehát a négyszer több adatot „besűríti” a kisebb képernyőre, ami végeredményben élesebb, részletgazdagabb grafikához vezet.

A javulás viszont egyáltalán nem olyan szembetűnő, mintha egy 4K-s és HDR kompatibilis tévén játszanánk az Xbox One X-szel, szóval ha valaki nem tervezi, hogy a közeljövőben beruház egy 3840×2160 pixel megjelenítésére képes tévére vagy monitorra, annak nem javasolt az új gép beszerzése.

Ebben az esetben ugyanis a 165 000 forintért árult gép egyáltalán nem fog akkora előrelépést eredményezni, hogy az első pár órányi játék után ne érezzük fájó pénzkidobásnak a vásárlást. Főleg ha Xbox One-ról vagy Xbox One S-ről váltunk az új konzolra.

KINEK JÓ?

Az Xbox One X a jelenleg kapható legerősebb konzol, ami olyan hardverrel van felszerelve, ami a PC-s erőműveket megközelítő látványt képes kirajzolni egy 4K-s kijelzőre. Ennek tudatában főleg azoknak lehet jó választás, akik rendelkeznek 3840×2160 pixel megjelenítésére képes képernyővel, nem idegenkednek a konzoloktól, és mindennél fontosabb számukra, hogy látvány terén a lehető legtöbbet kapják.

Ha valaki nem ragaszkodik az utóbbihoz, annak viszont felesleges elkölteni közel 170 000 forintot egy új hardverre, hiszen a megegyező programkínálat okán játékélmény szempontjából egy jóval olcsóbb Xbox One S-en is ugyanazt az élményt kapja, mint a Microsoft új masináján.

Hogy a PlayStation 4 Pro és az Xbox One X közül melyik a jobb választás, az szintén egyéni preferencia kérdése.

Aki az átlagnál jobb látványra vágyik, ugyanakkor fontos, hogy a konzoljára ütős exkluzív címek is érkezzenek, az a Sony konzoljával jár jobban, hiszen a 4K-s tartalom már ott is elérhető, ráadásul a közelmúltban olyan játékok jelentek meg, és a jövőben is olyan címek érkeznek PlayStation 4-re, amivel az Xbox egyedi kínálata egyelőre nem tudja felvenni a versenyt.

Ha viszont a konzol exkluzív címek nem számítanak, csak az a lényeg, hogy konzolon futhasson a legújabb FIFA, a Call of Duty, a Battlefield és a többi multiplatform cím, ráadásul a lehető legszebb látvány mellett, annak itt az Xbox One X, ami jelentős felárért, de kétségtelenül a legszebb konzolos látványt biztosítja a grafika megszállottjainak.

