Párizsban végül megtérített a virtuális valóság

A virtuális valóság egy ideje már izgalomban tartja a világot, és videojátékos fronton az elmúlt években születtek is olyan termékek, amik lényegében bárki számára elérhetővé tették a technológiát. A legnagyobb nevek a Facebook által felvásárolt Oculus Rift és a HTC Vive, de idén már az Asus és más gyártók is becélozták a piacot.

Ezen eszközök viszont kizárólag bivalyerős PC-vel működnek, és a konzolok szegmensében a Sony az egyetlen, aki virtuális valóság élményt kínál, azonban a tavaly októberben megjelent, a PS4 mellé kapható PlayStation VR első körben nem tudott meggyőzni arról, hogy értelmes és időtálló kiegészítő lenne.

Ez főleg abból fakadt, hogy a használata kissé körülményes, a sima PS4 nem tudta rendesen meghajtani, de a legfontosabb: a VR-hoz készült első programok nem igazán váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, inkább voltak húsz percig érdekes techdemók, mintsem teljes értékű, élvezetes játékok.

FORDUL A KOCKA

A helyzet kicsit normalizálódott, mikor megjelent az erősebb hardverrel felszerelt PS4 Pro, amiből a VR is profitált (magasabb képfrissítés, jobb textúrák), aztán a Resident Evil 7 és a VR-exkluzív Farpoint képében olyan játékokat kaptunk, amik jól sikerültek és egyedi élményt kínáltak, ősszel pedig lehullott a lepel a headset fazonigazított verziójáról, ami kényelmesebbé tette a használatot.

Mindez persze még kevés lett volna, hogy a kezdeti szkepticizmusomat elsöpörje, de a november eleji Paris Game Weekkel párhuzamosan tartott sajtóbemutatóján a Sony zárt ajtók mögött olyan játékok kipróbálására adott lehetőséget, amik már abszolút pozitív irányba billentették a mérleget.

EGYSÉGBEN AZ ERŐ

A Bravo Team-et az idei E3-on jelentette be a Sony, de a játék közelebbi bevizsgálására csak Párizsban volt lehetőségem. A program története faék egyszerűségű: két, az osztagától leszakadt elit katonának keresztül kell verekednie magát egy kelet-európai városkán, miközben komoly túlerő próbálja útjukat állni.

A sztoriért senki nem fog Oscar-díjat kapni, de nem is ez a lényeg, hanem a játékmenet, ami fedezékrendszeres lövöldözést biztosít.

Ugyan ilyesmi akad szép számmal a hagyományos videojátékok piacán, virtuális valóság kiegészítőhöz viszont még nem nagyon készült hasonló program, ráadásul itt egy kooperatív játékról van szó: az internetnek hála ketten, „vállvetve” is teljesíthetjük a puskaporos kampányt.

Így tettem én is, egy angol kollégával egymástól másfél méterre, két külön képernyő elé ülve vettük fel a VR-headsetet, és vágtunk bele egy folyón átívelő híd megtisztításába. A játék irányítható hagyományos Dualshock 4- és Move-kontrollerekkel is, de az igazán ütős élményt az PlayStation Aim kiegészítő adja, amit megragadva tényleg olyan érzésünk támad, mintha egy fegyvert szorongatnánk.

A Bravo Team természetesen belső nézetes (nemcsak a fegyvert látjuk, de a testünket is, ha lenézünk), és az egyik legérdekesebb tulajdonsága, hogy az irányítás nem hagyományos módon, az analóg karok használatával történik. Előre törni vagy visszavonulni a fedezékek kiválasztásával lehet, ahová egyetlen gombnyomásra automatikusan átnavigál minket a program.

Ez elsőre fura, de gyorsan megszokható, és az ilyen jellegű mozgás hatalmas előnye, hogy egyáltalán nem leszünk tőle rosszul a virtuális térben. A fedezékek mögött megbújhatunk, gombnyomásra kiemelkedhetünk, a fegyverrel pedig úgy akciózhatunk, mintha valódi lenne.

A pontos célzáshoz tényleg a szemünk elé kell emelni a kezünkben tartott Aim kontrollert, ugyanakkor tüzelhetünk csípőből, és csupán a fegyvert felemelve, vaktában is lőhetünk az ellenfelek irányába, miközben a testünk fedezékben marad – tisztára, mint a filmekben.

A Bravo Team-ben viszont nemcsak az adja az élményt, hogy ott vagyunk az akció sűrűjében, de az is, hogy a társunkkal folyamatos kapcsolatban vagyunk (jelezhetünk egymásnak, de adott hangkommunikáció is), és össze is kell dolgozni, hogy teljesíthessük az elénk kerülő kihívásokat.

Esetünkben egy váratlanul felbukkanó, gépágyúval felszerelt dzsip okozott némi problémát, amit csak úgy tudtunk orvosolni, hogy a társam elvonta a tüzér figyelmét, míg én sunnyogva oldalba kerültem az agresszort, akit így ki tudtam szedni a lövészállás mögül.

Túl sok lövés begyűjtése esetén a mellénk kommandózó társunk tud talpra állítani egy defibrillátorral, és ez hiába hangzik úgy, mint egy átlagos videojáték a 2000-es évek elejéről, mindezt úgy végigcsinálni, hogy körbevesz egy virtuális világ és fegyvert szorongatsz, miközben a mozdulataid leköveti a játék,

egészen újszerű, izgalmas és kifejezetten szórakoztató élmény.

Az idegen bolygós, végig szimpla lövöldözésre épülő Farpoint szintén jó volt, viszont a Bravo Team az összedolgozásra és a fedezékrendszerre épülő előrejutásnak hála jóval változatosabb és valamivel összetettebb szórakozást biztosít. A demó csak húsz percig tartott, viszont ez volt az első olyan VR-játék, aminél úgy húztam le a headsetet a fejemről, hogy „ezt a lehető leghamarabb folytatni szeretném”.

JOHN WICK ÉS JOHN MCLANE EGY SZEMÉLYBEN

A szintén zárt ajtók mögött bemutatott Blood & Truth nem teljesen új játék, legalábbis abban az értelemben nem, hogy a fejlesztő London Studio a PS VR megjelenésére kiadott VR Worlds legjobb részének számító The London Heist című minijátékot gondolták tovább egy teljes értékű alkotássá.

A főhős Ryan Marks, hivatásos katona, aki azért érkezik napjaink Londonjába, hogy megóvja családját egy helyi maffiafőnöktől. A Blood & Truth szintén belső nézetes játék, ahol az alkotók célja az volt, hogy az olyan hollywoodi filmekből ismerős hősök nyomába léphessünk, mint például John Wick vagy a legendás John McLane.

Ez elsőre nem tűnik nagy vállalásnak, de a London Studio tényleg olyan játékot tett le az asztalra, ahol úgy érezhetjük magunkat, mintha egy akciófilmben szerepelnénk. A Párizsban kiállított közel fél órás demót a fagyira emlékeztető Move kontrollerekkel lehetett játszani, és az irányítás alapjait bemutató rövid oktatmód után szinte azonnal a dolgok sűrűjében találjuk magunkat.

Headsettel a fejünkön persze nem kontrollert látunk, hanem pisztolyt, amit a bal oldalunkra csatolt pisztolytáskából lehet előkapni. Ehhez viszont tényleg oda kell nyúlni, és egy gomb lenyomásával tudjuk elővenni a fegyvert, amivel aztán máris tudunk célozni és tüzelni – mint ahogy a valóságban tennénk.

De nem is ez volt a legjobb, hanem a tárazás! Ez nem egy gombnyomás, mint az összes játékban, hanem szintén a tár után kell nyúlni (ismét az oldalunkhoz), majd bele kell tolni a másik kezünkben lévő fegyverbe. A mozdulatok valódiak, a virtuális valóságban pedig ott van a szemünk előtt a pisztoly és a tár, és látjuk az animációt, ahogy a kiegészítő becsúszik a helyére.

És ez még csak a kezdet, hiszen a fegyverünket pörgethetjük az ujjunkon, a tárt a levegőbe hajítva trükközve tölthetünk újra, elkaphatjuk a felénk repülő gránátot és visszahajíthatjuk, vagy akár két fegyverrel is likvidálhatjuk a ránk törő rosszfiúkat.

A játék persze nemcsak lövöldözésből áll: mászhatunk létrán, kúszhatunk szellőzőben, aktiválhatunk kapcsolókat, összerakhatunk és időzíthetünk bombát, irányíthatunk biztonsági kamerát, és mindegyik feladat élmény, hiszen nem egy hagyományos kontrollerrel tesszük mindent, gombokat nyomkodva, hanem a kezünket, karunkat használva kell megoldanunk a feladatokat, ami egyedivé és különlegessé teszi az élményt, ráadásul az egész teljesen logikusan, de ami még fontosabb: jól működik!

Az alapok elsajátítása után könnyedén boldogulunk, átadjuk magunkat az élménynek, ami tényleg a John Wick-szerű filmeket idézi. Átvágunk egy termen, osztogatjuk a fejlövéseket, a poroltóba lőve belassul az idő, így még hatékonyabbá válunk, egy idő után már automatikus mozdulatokkal tárazunk, és

úgy szórakozunk, ahogy videojátékkal korábban még soha.

Előny ráadásul, hogy a Bravo Team-hez hasonlóan itt is adott pontok kijelölésével mozoghatunk, sőt néha a rendszer átveszi az irányítást, automatikusan haladunk, és ilyenkor csak arra kell koncentrálni, hogy minél látványosabban végezzünk a minden sarokból felbukkanó pribékekkel. Rosszullétnek nyomát sem éreztem, ráadásul a grafika olyan szintet képvisel, hogy ezúttal már emiatt sem érheti szó a ház elejét.

BELEJÖTTEK

Ahogy az a Bravo Team kapcsán már szóba került, a Párizsban kipróbált VR-programok legnagyobb erénye, hogy a tavaly ősszel megjelent első játékokkal ellentétben olyan élményt nyújtottak, hogy nem a fejemet csóválva és a számat húzva tettem le a PS VR headsetet, hanem fejben rögtön azt kezdtem számolgatni, hogy hány hónap múlva tehetem rá a kezemet a végleges változatokra.

A most kipróbált játékok nem tökéletesek, még mindig több éves műfaji toposzokból építkeznek, viszont a használatuk közben már nincs rosszul az ember, látvány szempontjából teljesen rendben vannak, de

a leglényegesebb, úgy használják ki a virtuális valóságban rejlő lehetőségeket, hogy a végeredmény olyan élmény, amit egy hagyományos videojátéktól nem kapunk meg.

A Bravo Team és a Blood & Truth mögött álló fejlesztők rájöttek, miképp lehet a VR-technológiát működő és szórakoztató játékélménnyel párosítani, és az általuk prezentált próbaverziók elégnek bizonyultak ahhoz, hogy felülbíráljam a korábbi véleményemet.

Ha évente több ilyen színvonalú játék készül, akkor az egymilliónál is több példányban értékesített PlayStation VR nem fog a kezdetben rekordokat döntő, de végül a lassú halálra kárhoztatott Xbox Kinect sorsára jutni, hanem olyan kiegészítőként vonulhat be a konzoltörténelembe, ami nemcsak megérte az árát, de új szintre is emelte a videojátékozás élményét.

