Ha valaki azt mondja, a videojáték káros, jó ha ezzel tisztában van

Az idősebb generáció egy része még mindig nehezen fogadja el, hogy a kütyük kijelzőjére tapadva komplett világot nyílnak meg a játékosok előtt, pedig a videojáték nem ördögtől való, és nem leszünk tőle antiszociálisak, sőt: jobbá válhatunk velünk. Elmondjuk, miért.

A Nintendo lenyomta a Sonyt és a Microsoftot is

A régi árkádgépek végtelenül egyszerű szórakoztató programjai napjainkra már olyan komplex, kihívást jelentő és művészi játékokká fejlődtek, amiknek hatásait kifejezetten ezt a területet vizsgáló szakemberek kutatják. A videojátékokkal kapcsolatban a közhiedelemben először a riadalom terjedt el, hogy erőszakossá teszik a fiatalokat, de szerencsére azóta kiderült, hogy a játék, pont hogy egy áldásos tevékenység – persze egészséges kereteken belül űzve.

Játszani jó és akár motiváló erő is lehet, egyre többen ismerik meg a gamifikáció előnyeit is.

A Wisconsin Egyetem pszichológusa, C. Shawn Green szerint a videojátékok az agy működését ahhoz hasonlóan változtatják meg, mint amikor olvasni tanulunk, zongorázunk, vagy egy térképen navigálunk. Ahogyan az izmok a stimulálásra nőnek, úgy a koncentráció és a dopamin hatására az agy is fejlődik.

A tudományos körökben ma már egybehangzó konszenzus, hogy a videojáték nem csak az agy teljesítményét, de annak struktúráját is átalakítja, ez pedig a valós élet bizonyos területein is kamatoztatható előnyös változásokat hoz.

A szülőnek nincs miért aggódnia, amikor a picik játszanak egy programmal: a szórakozás mellett ezzel együtt agyukat is pallérozzák, jellemzően azon játékokkal, amik absztrakt gondolkodást igényelnek egy probléma megoldásához, mondjuk a különféle puzzle, kalandjátékok esetében. Hogy mely játékokat ajánljuk a kicsiknek, arról itt (másik szponzi cikk link) írtunk korábban.

MIVEL IS LESZ TÖBB A JÁTÉKOS?

A megfelelő programok többek közt az alábbi képességeket fejlesztik Daphne Bavalier kognitív pszichológus szerint:

Problémamegoldó képesség és logika: Amikor a pici olyan játékokkal játszik, mint például az Angry Birds, vagy a Cut The Rope, arra készteti agyát, hogy kreatív módon oldja meg a különféle fejtörőket rövid idő alatt.

Kéz-szem koordináció, finommotorikus készségek: Lövöldözős játékok közt is találunk gyerekbarát címeket (például a Splatoon-t), ezek jellegzetessége pedig, hogy a karakter folyamatos mozgásban van, egyszerre kell figyelnie a fenyegető veszélyekre, céloznia, rejtőzködnie. A kutatások szerint eközben a térlátás is fejlődik.

Erőforrás menedzsment, logisztika és tervezés: A stratégiai játékokban erőforrásokból gazdálkodik a játékos, és úgy próbál átvészelni nehéz csatákat, ínséges időket, hogy folyamatosan menedzseli a dolgokat. Ilyen játékok a városépítős SimCity, vagy az Age of Empires. Nem mellékes az sem, hogy előbbi cím már többeket is ösztönzött arra, hogy az építész pályát válasszák.

Multitasking: Szintén a stratégai játékok segíthetnek fejleszteni a gyerek azon képességét, hogy egyszerre több dolgot tudjon kézben tartani. Miközben egy várost fejleszteniük, figyelni kell a kapunál dörömbölő ellenségre is, így folyamatosan rugalmas, gyorsan változtatható taktikát kell alkalmazniuk.

Olvasási és matematikai készségek: A fiatalabb játékosoknak is el kell olvasniuk a szükséges útmutatókat, feladatokat, ráadásul a stratégiai játékokban is összefüggéseket kell találniuk aközött, hogy mennyi egységet tudnak legyártani adott nyersanyagból.

Azt pedig nem is említjük, hogy sokan így tanulnak meg egy csomó angol szót, és hogy az olyan történelmi témájú játékok élvezete, mint a Stronghold, vagy az Assassin’s Creed egyben a tantárgy iránt is felkeltheti az érdeklődést. A Current Biology szaklapban publikált tanulmány szerint a diszlexiás gyerekeknek is segíthet az olvasás javulásában.

ÉS MI VAN MÉG EZEN TÚL?

Az sem elhanyagolható, hogy a videojátékok lehetnek az első összekötő kapocs a technológia és a gyerekek közt, a magabiztos számítógéphasználat pedig manapság már alapvető készség a digitalizált világban. A lányokat különösen fontos lehet videojátékok elé ültetni, mert így ők is érdeklődni kezdhetnek az informatika iránt, és a diverzitás az egyik legfontosabb probléma napjaink techvilágában.

A Rochester Egyetem kutatása már azt is régóta bizonyítja, hogy az aktív játékosok szeme finomabb és jobban megkülönböztetik az egyes színárnyalatokat, és hogy az átlagnál jobb a látásuk is.

NA DE MI LESZ A SZOCIÁLIS ÉLETTEL?

Attól sem kell tartani, hogy gyerekünk antiszociális kívülálló lesz, ha csak a számítógépre tapad. Az Észak-Karolinai Egyetem és a York Egyetem közös kutatása szerint az online játékok nem helyettesítik a szociális életet, hanem kiterjesztik azt és a játékos új, hasonló érdeklődési körű barátokat ismerhet meg ezáltal.

A cikket a PlayIT Show szponzorálta.