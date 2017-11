Öt trükk, amivel rengeteg helyet felszabadíthatunk a mobilon

Mutatunk pár olyan beállítást, amit pár mozdulat elvégezni, cserébe hatékonyan irthatjuk a a tárhelyet felesleges zabáló tevékenységeket.

Kevés idegesítőbb jelenség van az androidos mobilon annál, mint amikor a kevés tárhelyre hivatkozva nem tudnak lecsorogni a legújabb frissítések. Ilyenkor jut eszünkbe, hogy vajon mennyi felesleges dolgot halmozhattunk fel, és nem is értjük, hogy mi foglalhat ennyi helyet.

Pár gyors mozdulattal több száz megabájtot, esetleg egy gigát is, sőt akár kettőt is szerezhetünk magunknak, ha kiürítjük a gyorsítótárat, eltüntetjük a már nem szükséges, letöltött fájlokat, és a hónapok óta nem hallgatott zenéinket.

1. Töröljünk minden adatot a tárból!

Ha a telefon beállításai közt az Alkalmazások kezelése menüpont alatt körbenézünk, láthatjuk, hogy minden egyes appnak vannak saját tárolt adatai a gyorsítótárban. Van, hogy csak pár kilobájt, de néhánynál bizony masszív megabájtok. Ezek jellemzően feleslges fájlok, bátran eltávolíthatjuk azokat, attól még zavartalanul fognak továbbra is működni az appok. Egyszerűen válasszuk adott program beállításai közt a gyorsítótár törlése opciót.

2. Tisztogassunk a letöltésekben!

Ahogyan az asztali számítógépeken, úgy a mobilunkon is van Letöltések mappa az Eszközök mappa alatt, ahol hamar elkanászodhat a helyzet, ha nem figyelünk oda. Rendezzük a letöltött fájlokat méret szerint, így könnyen láthatóvá válik, mi foglalja a legtöbb helyet. Ha egy felesleges dokumentum, akkor tudjuk mi a dolgunk: töröljünk, töröljünk, töröljünk!

3. Ne tároljunk feleslegesen fotókat!

A Google új Fotók alkalmazásának egyik legjobb funkciója, hogy képes automatikusan tárolni fotóalbumainkat a Google-fiókunkban. Amennyiben az elkészült művek már felkerültek a felhős tárhelybe, már teljesen felesleges őrizgetni azokat, amiket úgysem nézegetünk.

Ha megnyitjuk a Fotók alkalmazást, és bejelentkezünk Google-fiókunkba, a három ponttal jelzett Beállítások menü alatt találjuk a Hely felszabadítása funkciót. Erre tappolva megjelenik, hogy a rendszer hány elemet távolít majd el, az összes elem eltávolításához koppintsunk az Eltávolítás elemre. Nem kell félnünk, hiszen csak a készülékről tűnnek el, de továbbra is elérhetők lesznek photos.google.com-on. További segítséget itt olvashatunk ezzel kapcsolatban.

4. Töröljük az offline térképeket!

Ugyan rendkívül hasznos funkció, hogy a Google Térképekben offline módban is használhatjuk bármikor az eszközre letöltött térképeket, de ezért nagy árat kell fizetni: értékes tárhelyet, nem is keveset. A nagyobb területeket lefedő fájlok mérete akár az egy gigabájtot is elérheti.

Az eszközön tárolt offline térkép méretét könnyen megnézhetjük: nyissuk meg a Térképek alkalmazást, majd Beállítások közt válasszuk az Offline térképek menüt. A listázott területekhez tartozó fájlokat innen törölhetjük, frissíthetjük, és azt is láthatjuk, hogy mikor járnak le, illetve mennyi helyet foglalnak.

5. Ne ragaszkodjunk minden apphoz!

A Google Play Áruházban barangolva rengeteg alkalmazást letölthetünk, ám sokan az első kipróbálás után nem foglalkoznak azokkal többet, ha nem nyerte el tetszésüket. Érdemes hát időnként körbenézni az áruház alkalmazásának beállításai közt, azon belül is a telepített appok listájában.

Rendezzük a listát a legutolsó megnyitás dátuma szerint, ami abban nyújt segítséget, hogy átlássuk, mit használtunk már az ősidőkben és azóta soha.