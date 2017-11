Bug miatt zárta ki felhasználóit saját dokumentumaikból a Google

Halloween alatt a Google Dokumentumok és a Drive több felhasználója is azt tapasztalta, hogy a szolgáltatás egyszerűen kizárta őket dokumentumaikból. Fájljaikat nem tudták megosztani, sem szerkeszteni arra hivatkozva, hogy megsértették a felhasználói szabályzatot (TOS).

Pár felhasználót ez különösen kellemetlenül érintett, a National Geographic egyik szerzője Twitteren panaszkodott, hogy nem fér hozzá cikkének vázlatához.

Has anyone had @googledocs lock you out of a doc before? My draft of a story about wildlife crime was just frozen for violating their TOS.

— Rachael Bale (@Rachael_Bale) October 31, 2017