Vérfagyasztó horrorsztorik írására képeztek ki egy gépagyat

Ugyan a kreatív írás hagyományosan az emberek területe, az egyre találékonyabb és fejlettebb mesterséges intelligencia (MI) szoftverek lassan itt is megvetik lábukat. Korábban például már fejlesztettek olyan szoftvert, ami száraz információkat, főleg számokat tartalmazó gazdasági híreket tud előállítani.

A Massachusetsi Műszaki Egyetem (MIT) médialaborjának kutatói által fejlesztett Shelley nevű bot (a Frankenstein írója, Mary Shelley után) ennél messzebb megy: elképesztő horrortörténeteket farag, persze némi segítséggel.

A gépagy óránként posztolja történeteit saját Twitter-profilján 2-3 részletben, amiknek végét a #yourturn hashtaggel jelzi. Ezután a felhasználókon a sor, hogy folytassák azt és olyan új ötleteket adjanak, amik alapján inspirálódhat a gépagy.

Shelley tweets a new story every hour, and she will respond to top collaborated stories! Read terms and rules here: https://t.co/u41lBO5uoa

