A Google mindent eldob, hogy egy nagyon fontos emoji-problémát oldjon meg

Az emojikkal mindig csak a gond van: nem elég, hogy a barack nem hasonlíthat egy fenékre, de az sem mindegy, hogy milyen figura ábrázolja a fegyvereket, vagy hogy miként reprezentálják a nőket. A legújabb emoji-vita tárgya nem más, mint közkedvelt mennyei eledelünk, a hamburger.

Történt ugyanis, hogy a Thomas Baekdal nevű felhasználó Twitteren kezdte el a Google burger-emojiját az Apple burger-emojijához hasonlítani, és élesen kritizálta azt, hogy a keresőóriás a sajtszeletet a húspogácsa alá helyezte.

I think we need to have a discussion about how Google's burger emoji is placing the cheese underneath the burger, while Apple puts it on top pic.twitter.com/PgXmCkY3Yc — Thomas Baekdal (@baekdal) October 28, 2017

Akkor még valószínűleg nem sejtette, hogy a beszélgetés annyira elharapódzik, hogy maga Sundar Pichai, a Google vezérigazgatója is beszáll tüzet oltani. Pichai megígérte, hogy hétfő reggel minden teendőjüket félrerakják és orvosolják a problémát.

Will drop everything else we are doing and address on Monday:) if folks can agree on the correct way to do this! https://t.co/dXRuZnX1Ag — Sundar Pichai (@sundarpichai) October 29, 2017

Ahogy az lenni szokott, a Twitteren ezután elszabadult a pokol. Szóba jött közben a Facebook és a Messenger burgerfiguráinak hiányzó kontinuitása is. Kaspar Klippgen figyelt fel arra a nagyon fontos dologra, hogy a Facebook által kínált burgermojin sokkal több a szezám, míg a Messenger grafikusai láthatóan nem kedvelik ezt az alapanyagot, és csak szűkmarkúan hintették meg vele bucijukat.

@Facebook knows how. But team, we need to talk to @davidmarcus about being so stingy with the sesame. pic.twitter.com/Zu0VKVkV7u — Kaspar Klippgen (@KasparKlippgen) October 29, 2017

A Facebook Messenger termékmenedzsere, David Marcus gyorsan megvédte kosztjukat: elárulta, hogy azok amúgy mákszemek (hiszi a piszi, mondta az internet népe), de a sajtjuk kiváló.

A finnyásabbak rögtön el is mondták, hogyan érdemes összerakni egy jó burgert, és hogy miért hibázott mindkét nagy cég. „A sajtnak a húspogácsán kell lennie, de a salátalevelet el kell különíteni a paradicsomtól – így mindegyik megoldás rossz.”

Úgy tűnik, az óriáscégek közül mégis a Samsung a legnagyobb mumus, hiszen ki rakná a sajtot a saláta tetejére? Volt, aki a burgerek megfelelő rétegezéséről szóló illusztrációval segítette ki a nagy techmágusokat.