Pánikot okozott a Facebook újdonsága

Néhány országban sötét jövőt vetít előre a frissen bevezetett másodlagos hírfolyam, komolyan aggódnak a kiadók.

Eddigi legértelmetlenebb funkcióját vezette be a Facebook

Ahogy nemrég megírtuk, a Facebook bevezette a közösségi oldalra a Felfedező hírfolyamot, amelynek lényege, hogy egy második hírfolyamot is kapunk a megszokott mellé. Ide azon oldalak tartalmai kerülnek, amiket ugyan nem lájkoltunk, de érdeklődési körünk és ízlésünk alapján érdekesnek találhatunk, mindeközben a hagyományos hírfolyamban maradnak az ismerősök és az általunk követett oldalak tartalmai, valamint a szponzorált bejegyzések.

Hat országban – Srí Lankán, Bolíviában, Szlovákiában, Szerbiában, Guatemalában, és Kambodzsában – viszont másképp néz ki a dolog. Az ottani felhasználók ugyanis a hagyományos folyamban csak ismerőseik bejegyzéseit, valamint a közéjük ékelt szponzorált tartalmakat látják, semmi mást – a követett oldalak posztjai is a másodlagos hírfolyamba csorognak.

Egyszóval: a kiadók, cégek és különféle oldalak csak fizetett posztokkal tudnak bekerülni az elsődleges csatornába, ahol a felhasználók idejük jelentős részét töltik.

Filip Struharik szlovák újságíró egy Medium blogposztban számolt be arról, hogy az eddigi legnagyobb zuhanást vették észre organikus elérésekben a változás hatására, a szlovák kiadók oldalai pedig negyed annyi interakciót kaptak.

A világ többi újságírója is sötét jövőt vizionál abban az esetben, ha a teszt után élesben is bevezetik ezt a megoldást. A Facebook sokak számára az egyetlen platform, ahol valóban széles közönséget érhetnek el, ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy a közösségi oldal pedig a hirdetési bevételekből él. A Recode újságírója, Peter Kafka is sötéten látja a helyzetet:

Konspirációs szögből nézve: a Facebook több pénzt akar a kiadóktól. Még pontosabb és aggasztóbb szögből: a Facebookot nem érdeklik a kiadók.”

A hírfolyam fejlesztési vezetője, Adam Mosseri posztban reagált az aggodalmakra, amelyben azt írta, hogy a cég „jelenleg nem tervezi szélesebb körben tesztelni ezt a megoldást.”

Természetesen ezt sóval kell behinteni, mivel a „jelenleg” szócska a legtöbb szakembert nem nyugtatta meg. A bejegyzésben továbbá leszögezi, hogy a teszt célja, hogy megfigyelhessék azt, hogy a felhasználóknak mennyire tetszik az a megoldás, ha a személyes tartalmakat a nyilvános oldalak tartalmaitól külön csatornán érhetik el.