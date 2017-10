Itt egy fontos dátum a Dragon Ball-rajongóknak

Aki imádta a Dragon Ballt, annak most muszáj kattintania

Jó ideje nem titok, hogy 2018-ban érkezik a legendás Dragon Ball animációs sorozat legújabb játékadaptációja, a Dragon Ball FighterZ, ami természetesen ezúttal is egy verekedős program, amiben a széria legnépszerűbb karaktereivel mérkőzhetünk meg a gép, illetve más játékosok ellen.

Az eddig is biztos volt, hogy a Dragon Ball FighterZ valamikor jövőre érkezik, de a játékot kiadó Namco Bandai már azt is bejelentette, hogy olyan sokat már nem kell várnunk a programra, hiszen a megjelenési dátum 2018. január 26., méghozzá minden platformra: PC-re, PlayStation 4-re és Xbox One-ra is.

További jó hír, hogy a megjelenés előtt nyitott bétateszt is lesz, aminek keretében a PS4- és Xbox One-tulajdonosok még a megjelenés előtt kipróbálhatják a Dragon Ball FighterZ multiplayer módjának egy részét. Hogy a nyílt béta mikor kezdődik, arról egyelőre nincsenek konkrét információk, de az biztos, hogy akik előrendelték a digitális változatot, azok automatikusan megkapják a hozzáférést a próbaverzióhoz.

A Dragon Ball FighterZ-t az Arc System Works fejleszti, és a rajzfilmszerű grafika egy az egyben az animációs sorozatot idézi, ismerős helyszínnel, híres harci mozdulatokkal és hanghatásokkal, és az is jól látszik, hogy akár három karaktert váltogatva is harcolhatunk.

Arról ugyan még nincs hivatalos lista, hogy kik fognak felbukkanni a végleges verzióban, de az biztos, hogy az alábbi karakterek ott lesznek a választható felhozatalban, és ringbe is szállhatunk majd velük: