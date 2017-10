Teljesen megújult a Google Naptár, így használhatja

Funkciók és külső terén is átláthatóbbá vált a Google népszerű naptár szolgáltatása.

A Google friss dizájnt húzott a Naptár szolgáltatás asztali böngészős verziójára, ami mától már minden felhasználható számára elérhető. Az új nézet használata opcionális, és bármikor válthatunk a hagyományos nézet és az új dizájn közt.

A Naptárba bejelentkezve a jobb felső sarokban láthatjuk kékkel kiemelve az Új Naptár használata gombot, visszaváltani pedig a Beállításokat jelképező fogaskerékkel tudunk.

Az új kinézet főbb jellemzői a dátumok megnövelt mérete, eddig nem használt, friss színárnyalatok használata, és a letisztultabb eseménydobozok.

Funkcionalitás terén a keresőóriás most főleg az üzleti ügyfelekre fókuszált, és azok dolgát könnyíti meg, akik egyszerre kezelnek sok résztvevős eseményeket. Az adminok több részletet adhatnak meg konferenciaszobákról, egyszerűbbé vált az események gyors létrehozása is. A meghívókba már lehet kérdőíveket, dokumentumokat, prezentációkat, videokonferencia linket is hozzáadni, így a résztvevők közvetlenül megnyithatják azokat az esemény leírásából, továbbá azt is látják, hogy a meghívott vendégek közül ki jelzett vissza.

Napi nézetben már egyszerre több naptár is megjelenik, ezzel könnyítve az összehasonlítást és a szabad időpontok átlátását. A résztvevők nevére húzva a kurzort rögtön megnézhetjük elérhetőségeiket is, e-mail címüket, telefonszámukat.