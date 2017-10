Sci-fibe illő lebegő motorokat kaphatnak a dubaji rendőrök

Nemrég még arról számoltunk be , hogy Dubajban áll szolgálatba a világ első robotzsaruja, a múlt heti Gulf Information Technology Exposition néve hallgató kiállításon pedig egy olyan repülő motor került bemutatásra, amit a helyi rendfenntartó erők vehetnek majd először használatba.

A különleges járműről a dubaji rendőrség rántotta le a leplet a múlt héten megrendezett technológiai expón. Az orosz Hoversurf közreműködésével készült lebegő motor 5 méter magasra képes emelkedni, 70 km/h óra a végsebessége, és közel 300 kilogramm szállítására képes.

A The Scorpion névre hallgató rotoros jármű egyetlen hibája, hogy maximumra töltött akkumulátorokkal is csak huszonöt percre elegendő szufla van benne. A rendőrség persze nem állandó használatra szánja őket, hanem olyan kritikus helyzetekben vetnék be a speciális motorokat, amikor mindennél fontosabb a gyorsaság, és nincs idő arra, hogy a rendőrök dugóban vesztegeljenek.

A CNN ugyanakkor arról is beszámolt, hogy a Hoversurf gyártotta modellek mellett az expón bemutatásra került egy 200 km/h sebességre képes elektromos motorbicikli is a japán Mikasa által, illetve a dubaji hatóságok azt is tervezik, hogy olyan önvezető járműveket engedjenek a forgalomba, amiknek az elsődleges feladata a megfigyelés lenne a város sűrűn lakott területein.