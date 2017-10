Új, olcsó Oculus VR-sisakot mutatott be a Facebook

Virtuális valósággal (VR) kapcsolatos legújabb fejlesztéseit, hardvereit és fejlesztői eszközeit mutatta meg a Facebook a negyedik Oculus Connect eseményen, amit San Joséban tartottak meg.

Mark Zuckerberg arról beszélt, hogy az általuk felvásárolt Oculus nevű cég eszközeivel nem titkolt céljuk, hogy egymilliárd embert vonhassanak be a VR-ba, ami már csak azért is bátor szám, mert az elemzők szerint is csak pár millió VR-headset kelt el eddig az egész piacon. Sok munka lesz még ezzel, de a cég már be is mutatta, milyen fejlesztésekkel kívánja ezt elérni.

Új, önálló headset: Oculus Go

Az első nagy bejelentés az önálló (standalone), Oculus Go névre keresztelt virtuálisvalóság-headset volt, a Facebook-vezér szerint ez az a VR-eszköz, ami szélesebb tömegeket érhet el.

Kifejezetten a mobilos és a PC-s VR-élmény közé pozícionálták technológia és árazás terén is: a nettó 200 dolláros (52 ezer forintos) eszköz önmagában használható, azaz nem kell hozzá PC, mint az Oculus Riftnél, és telefon sem, ahogy a Samsung Gear VR-hoz.

Így nincsenek kábelek, de pozíciókövetés sem, ami lehetővé tenné a felhasználónak, hogy térben is mozogjon.

Kialakítás terén a könnyűségre törekedett az Oculus, az eszközt lélegző anyag borítja, beépített hangszórókat kapott, a fülhallgató pedig a 3,5 millis jackaljzaton keresztül csatlakoztatható hozzá.

A szemüveg 2560×1440 pixel felbontású LCD kijelzőt kapott, a képfrissítési rátát nem tudni, ahogy azt sem, hogy pontosan milyen szoftverre támaszkodik. A nagyobb látószögű lencsék a közösségi óriás ígérete szerint kevesebbszer csillannak be.

Az eszköz kompatibilis a Samsung Gear VR-ra fejlesztett appokkal, így már az első naptól fogva lesz rá elérhető tartalom. A hozzátartozó kontroller a Gear VR vezérlőjéhez hasonlít leginkább: két gomb és egy érintőpad alkotja.

Pontos megjelenési dátumot nem kapott, de valószínűleg 2018 elején esedékes. A fejlesztői készleteket november végén postázzák ki.

Olcsóbb Oculus Rift

Az Oculus Go bejelentésével egyetemben elérhetőbb árcímkét kap a “nagytesó”, az eddig 499 dolláros Oculus Riftet és a hozzá tartozó kontrollert tartalmazó csomag ára 100 dollárral olcsóbbá válik.

A 399 dollárért (nettó 105 ezer forint) megvásárolható szett nem is olyan rossz vétel azt figyelembe véve, hogy a konkurens HTC Vive még mindig 599 dollárért kapható (155 ezer forint), erről az árról indult anno az Oculus Rift is.

Így áll most a Project Santa Cruz

A Rift vezeték nélküli alternatívájaként fejlesztett, tavaly bejelentett Project Santa Cruz nevű headset is jelentős fejlődésen ment keresztül egy év alatt. Ez szintén egy önálló, de már erősebb hardverrel felszerelt sisak lesz a Gónál.

A cég ebben az eszközben fogja megoldani azt, hogy egyáltalán ne legyen szükség kábelekre, de legyen külső és belső pozíciókövetés is a beépített érzékelőkkel.

Az eseményen most a hozzá tervezett új, négy érzékelővel felszerelt kontrollerről rántották le a leplet, amit hat szabadságfok (6DoF) jellemez – ez a szám azt fejezi ki, hogy mennyire szabadon mozoghat a test egy háromdimenziós térben.

Avatárok, koncertek, 3D-s posztok

Szoftveres téren az Oculus Core 2.0-ás változatával újít be az Oculus, ami decembertől válik letölthetővé a Rift tulajdonosainak.

A szoftver legfontosabb újítása a 360 fokos asztali felületet imitáló Oculus Dash kezelőfelület, ahol a felhasználók appok közt váltogathatnak, meghívókat fogadhatnak el, és asztali appokat futtathatnak, például egy VR-játék futása közben a sarokban megnyithatják a YouTube-ot.

2018 elején érkezik az Oculus Avatars is, amivel a felhasználók személyre szabott avatárokat készíthetnek, és játékon belül oldhatnak majd fel további frizurákat, ruhákat, arcokat, extra kiegészítőket.

Az első alkalommal demózott Facebook Venues nevű app is azt a célt szolgálja majd, hogy a felhasználóknak még kívánatosabbá váljon a technológia, ezen keresztül válik lehetővé, hogy a virtuális valóságban közvetíthessenek, nézhessenek koncerteket, meccseket, vagy más eseményeket.

Hamarosan a “térhatású”, 3D-s posztokat is bevezetik a közösségi oldal hírfolyamában: az Oculus Medium nevű szerkesztőszoftverrel, vagy a Facebook Spaces eszközeivel készített műveket forgatható, zoomolható, interaktív bejegyzésként lehet majd posztolni, megtekintésükhöz nem kell majd VR-headset.