Az Apple szerint az emberek rosszul használják az iPhone-t

Kiderült, mekkora is valójában az iPhone X aksija

Az Apple legendás tervezője, a jelenleg Chief Design Officer pozícióban dolgozó Jony Ive szerint a jóból is megárt a sok, még ha mobilokról is van szó. Ugyan a szakember jelentős szerepet vállalt abban, hogy az iPhone ma ott tarthat ahol és az okostelefon-piaconon hatalmas robbanás ment végbe az évek során, árnyoldala is van a tenyérnyi kütyüknek. Ive szerint az iPhone egyik nem megfelelő felhasználási módja egyszerűen az, ha egyfolytában használják.

A The New Yorker magazin technológiai fesztiválján a lap újságírója szegezte neki azt a kérdést, érzett-e valaha ambivalens érzéseket az iPhone fejlesztésével kapcsolatban, és maga is csekkolja-e kényszeresen az e-mailjeit?

„Az új Apple Watchomnak köszönhetően nem” – válaszolta Ive.

Az eszközök általi túlzott stimuláció problémájára azt a megoldást kínálja gyakorlatilag, hogy vegyünk egy másik, Apple által készített terméket, hasonló választ adott korábban az Apple-vezér Tim Cook, amikor a Fortune az iPhone azon társadalmi megítélésével kapcsolatban kérdezte őt, hogy a mobil rossz közösségi viselkedést, figyelmetlenséget idéz elő azon gyermekeknél, akik túl sokat tapadnak a kijelzőre.

Ha belegondoltok, mire is jó az óra… Lehetővé teszi számotokra, hogy felügyelt szinten tartsátok a konnektivitást, ahelyett, hogy teljesen elnyelne titeket.”

Ugyan sem Ive, sem Cook nem tagadja a tényt, hogy a folyamatos okostelefon használat ne okozna problémákat, a jelenséggel kapcsolatban még nem hallhattunk tőlük átfogóbb nyilatkozatot, csak újabb termék vásárlását ajánlják megoldásként. Az Apple-re nehéz PR-feladat hárul: mit tud kezdeni azzal, hogy a felhasználók egyfolytában használják a termékeit? A fenti példát látva, ajánlanak egy újabbat.

Mennyire komoly a helyzet?

A mobilok addiktív hatása viszont egyre nyilvánvalóbb, a Gallup 2015-ös felmérése szerint az iPhone-felhasználók 52 százaléka nem tudná elképzelni életét iPhone-ja nélkül, és az okostelefon-tulajdonosok 42 százaléka mondta azt, hogy szorong, ha egy napig nincs nála kéznél a mobil.

A felmérés főbb megállapításai:

Felületesebben elvégzett munkához vezet az, ha valakinek egy feladat megoldása közben folyamatosan rezeg, értesítést küld a telefonja.

Ha egy telefon csörgésére nem tudunk rögtön reagálni, a vérnyomásunk magasabbra szökik.

Amikor a kutatók egy feladat megoldása közben látható távolságba tették a mobilt, az alanyok sokkal rosszabb eredményekkel szerepeltek a teszteken.

Az Arkansas Egyetem azon tanulói, akik nem vittek magukkal telefont egy órára, később jobb eredményt értek el a teszteken.