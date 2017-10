A Földön is reptetné az embereket új rakétájával Elon Musk

Elon Musk már sokszor sokkolta a közvéleményt azokkal az ötleteivel, amelyek elég képtelennek tűnnek, aztán kiderül, hogy mégis megvalósíthatóak (újrahasznosítható rakéták, valaki?). Most viszont előfordulhat, hogy kicsit nagyot mondott: kijelentette ugyanis, hogy ha már a Marsra el akarunk vinni embereket, egyúttal a földi közlekedésben is kihasználhatnánk az általa gyártatott rakétákat.

A Nemzetközi Űrhajózási Kongresszuson (International Astronautical Congress, IAC 2017) tartott előadásában Elon Musk zárógondolatként kitért arra is, hogy mi lenne, ha nemcsak a marsi utazásra, hanem a földi közlekedésre is koncentrálnánk, méghozzá nem is akárhogyan: ugyanazon rakéta segítségével, amellyel a vörös bolygóra mennénk.

Musk úgy gondolja, hogy a most bemutatott BFR rakéta: a rövidítés a big f*cking rocket, azaz kib*szott nagy rakéta elnevezést takarja, tényleg, esküszünk, jó szolgálatot tehet az űrutazások mellett a földi utazásstruktúra átszervezésében is.

Turistaosztályon egy kib*szott nagy rakétán

Musk szerint, ha éppen nem a Marsra indul, a BFR a bolygó legnagyobb városai között átlagosan 30 perces menetidővel tudna közlekedni, de nem lenne olyan távolság, amit 60 percnél több idő alatt tenne meg. Egy New York – Sanghaj útvonal például a mostani 15 óra helyett 39 perces utazásba telne.

Az egész úgy működne, hogy a városokon kívül található kilövőállomásokról nagyjából egy Airbus A380-as repülőgépnek megfelelő utaskapacitással rendelkező rakéta indulna el, alacsony földkörüli pályára állna, majd a tervezett célállomásnál belépne a légkörbe, és biztonságosan letenné az utasokat.

Ez tök jól hangzik, csak valójában több a megválaszolatlan kérdés körülötte, mint a Hyperloop körül (és azért az sem kutya), ráadásul az sem biztos, hogy Musk komolyan gondolta egy ilyen projekt elindítását. Legalább is konkrét terveket nem osztott meg az IAC közönségével sem.

Több a probléma, mint a megoldás

A probléma az egész vállalkozással először is az, hogy nem igazán lenne költséghatékony. Musk szerint egy ilyen utazásra szóló jegy nem lenne drágább, mint bármelyik turistaosztályú repülőjegy az adott célállomásra. Csakhogy egy rakéta kilövése ma nagyjából 16 milliárd forintnyi összegre rúg – így sehogyan nem lenne igazán jövedelmező egy ilyen vállalkozást indítani.

Ráadásul az utasok számára sem lenne egy ilyen utazás felhőtlen: rendkívül nagy nehézségi gyorsulás hatna rájuk a földkörüli pályára állás közben, itt pedig sugárzással és mikrogravitációval kellene szembenézniük. Ez még rövid távon is megterheli az emberi szervezetet, arról nem is beszélve, hogy mi történne azzal, aki sokat repül.

Persze Elon Musk nem is azt állította, hogy holnap nekikezdenek a BFR-állomások kiépítésének – valószínűleg inkább csak meglebegtette az ötletet az IAC közönsége előtt, mint egy potenciális irányt a Space-X terjesztéséhez.

