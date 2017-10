Doumentumfilm készült az elmúlt évek legsikeresebb szerepjátékáról

A lengyel CD Projekt RED által fejlesztett The Witcher című videojáték még 2007-ben jelent meg, és az Andrzej Sapkowski regényein alapuló sorozat 2015-ben, a The Witcher 3: Wild Hunt-tal érett trilógiává. A harmadik rész óriási siker lett világszerte, és a példátlan eredmény egy dokumentumfilmest is megihletett, aki hat részes sorozatot szentelt szériának és fejlesztőinek.

Danny O’Dwyer a YouTube-on tevékenykedő dokumentumfilmes, aki a Noclip nevű csatornájára készít olyan kifejezetten videojátékokkal foglalkozó filmeket, amikre általában közösségi finanszírozással gyűjti össze a gyártáshoz szükséges összegeket. Danny készített már dokumentumfilmet a Final Fantasy XIV-ről, a Spelunky-ról, és a Doom-ról, továbbá jó pár beszélgetést rögzített különböző játékfejlesztőkkel, most pedig Európa egyik leghíresebb videojátékát, az elképesztően népszerű, és hihetetlenül jól sikerült The Witcher 3: Wild Hunt-ot vette elő, és forgatott róla egy hat részes sorozatot. A széria első része már most elérhető O’Dwyer csatornáján, és ez az epizód első sorban a The Witcher-széria mögött álló lengyel fejlesztőcsapatra, a CD Projekt RED-re koncentrál, az elkövetkezendő másfél hétben pedig érkezik a maradék öt fejezet, az alábbi napokon és témákkal: Október 4. – 2. rész: Remembering The Witcher 1&2

Október 13. – 6. rész: The Devil in the Details A játéksorozat rajongóinak mindenképpen érdemes figyelemmel követni a nagyjából fél órás epizódokat, mivel kifejezetten igényes és információgazdag dokumentumfilmekről van szó, ráadásul ezek okán a széria még azok számára is érdekes lehet, akik amúgy nem foglalkoznak videojátékokkal, vagy sosem töltöttek egy percet sem a The Witcher-sorozat egyes részeivel.

