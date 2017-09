Cápaként kergeti ki a betörőt a lakásból ez a kamera

A Digoo már több okosotthonos terméket letett az asztalra, legyen szó mérlegről, időjárás-előjelző panelről, vagy éppen egy mozgásérzékelős biztonsági kameráról. A kínai cég mindig a jó ár-érték arányt állítja a fókuszba.

A Digoo az egyik olyan feltörekvő gyártó, aki mostanában meglepően jó termékekkel lép a piacra. Nincs ez másként a Digoo DG-M1Z biztonsági kameránál sem, az árért meglehetősen széleskörű tudással vértezték fel, ráadásul egy átlagember is könnyedén elboldogul vele – derül ki a Rendelj Kínait csapat tesztjéből.

Ehhez képest elképesztően keveset, mindössze 7800 forintot kérnek érte, ami ebben a kategóriában páratlannak mondható.

A Digoo eléggé otthonosan mozog a különböző okostermékek piacán, mérlegtől időjárás előrerejelző panelen át az otthonbiztonságig mindenféle kütyüt gyártanak. A kameráik is meglehetősen jók, és elsődlegesen a kiváló ár-érték arányt állítják fókuszpontba.

KICSOMAGOLÁS

A kamera mellé kapunk egy meglehetősen hosszú USB-kábelt, leírást, és a felszereléshez használható tipli+csavar+műanyag profil hármast.

Mivel a kamera nem POE-s (power over ethernet), azaz nem az ethernet hálózaton kapja a tápot, hanem egy micro-USB kábelen. Ehhez viszont kell egy 5 voltos 1 amper áramerősséget leadni képes töltő, amit a gyártó nem a csomagolásban nem mellékel.

Nem kell különösebben megijedni, mert nagyjából az összes telefontöltő tudja ezt a teljesítményt. Beépített akkumulátorral a készülék nem rendelkezik.

Maga a kamera oldalán kis cápa uszony található, ami engem a Cápali és Cápeti című mese főhőseire emlékeztetett. Oldalról pedig olyan mint egy nagyfülű droid vagy egy kedves kis fülesbagoly. A műanyag fényes, de egyáltalán nem gagyi, nem hajlik, nem ropog, ami különösen jó egy 7800 forintos kamerától.

A hátoldalán találunk még egy SD kártya bemenetet, ide menti a videókat és képeket, illetve itt található a reset gomb is.

BEÜZEMELÉS

Mivel ez egy hálózati eszköz, ezért először be kell állítani néhány paramétert, hogy használni tudjuk. Kiolvassuk a leírásból a QR kódot, így feltelepül a DigooEye applikáció (Android, iOS). Regisztráljunk a Digoo oldalán, majd párosíthatjuk az eszközt a wifi routerrel, és már kész is a beállítás.

Hozzáadhatjuk a kamerát manuálisan ID szám alapján, vagy Smart link funkción keresztül is, ekkor a wifin vagy vezetéken csatlakozó készülékeket listázza ki az app.

A kezelőfelület egyszerű:

a device information ben az eszköz paramétereit láthatjuk.

ben az eszköz paramétereit láthatjuk. a time zone az időzónát takarja, ez akkor hasznos ha a kamera által rögzített képhez időbélyeget akarunk adni.

az időzónát takarja, ez akkor hasznos ha a kamera által rögzített képhez időbélyeget akarunk adni. a media setting ben a video formátumot és a hangerőt álíthatjuk – utóbbi a maximum olyan hangos, hogy az ember ugrik egyet ijedtében ha megszólal. A kép megfordítása akkor lehet érdekes, ha fejjel lefelé szereljük fel a kamerát.

ben a video formátumot és a hangerőt álíthatjuk – utóbbi a maximum olyan hangos, hogy az ember ugrik egyet ijedtében ha megszólal. A kép megfordítása akkor lehet érdekes, ha fejjel lefelé szereljük fel a kamerát. a safety setting ben a jelszavakat módosíthatjuk, ahogy vendégfelhasználót is megadhatunk.

ben a jelszavakat módosíthatjuk, ahogy vendégfelhasználót is megadhatunk. a network alatt a kapcsolat módját állíthatjuk.

alatt a kapcsolat módját állíthatjuk. az alarm , vagyis riasztás alatt konfigurálhatjuk, hogy mikor jelezzen az eszköz. biztos vagyok benne, hogy sokan pont emiatt a funkció miatt veszik majd meg a Digoo DG-MZ1 kamerát. A riasztásokat az applikáció elküldheti a riasztási logba (naplófájlba), de dobhat róla e-mailt is. Ne felejtsük el bekapcsolni a mozgásérzékelés funkciót sem, hiszen az illetéktelen behatolások ellen ez lehet hasznos.

, vagyis riasztás alatt konfigurálhatjuk, hogy mikor jelezzen az eszköz. biztos vagyok benne, hogy sokan pont emiatt a funkció miatt veszik majd meg a Digoo DG-MZ1 kamerát. A riasztásokat az applikáció elküldheti a riasztási logba (naplófájlba), de dobhat róla e-mailt is. Ne felejtsük el bekapcsolni a mozgásérzékelés funkciót sem, hiszen az illetéktelen behatolások ellen ez lehet hasznos. A video recording setting , vagyis a felvétel beállító menüben határozhatjuk meg, hogy milyen eseményre induljon el a rögzítés. Ezt megtehetjük manuálisra, ekkor az appban a főképernyőn megjelenített képre nyomva indul be a videózás. A riasztáshoz kötött felvételt maga a riasztási esemény – például a mozgásérzékelés – indítja be, míg időzíteni is lehet videorögzítést adott időpontra. Ezek a lehetőségek, akkor válnak elérhetővé, ha van SD-kártya a kamerában.

, vagyis a felvétel beállító menüben határozhatjuk meg, hogy milyen eseményre induljon el a rögzítés. Ezt megtehetjük manuálisra, ekkor az appban a főképernyőn megjelenített képre nyomva indul be a videózás. A riasztáshoz kötött felvételt maga a riasztási esemény – például a mozgásérzékelés – indítja be, míg időzíteni is lehet videorögzítést adott időpontra. Ezek a lehetőségek, akkor válnak elérhetővé, ha van SD-kártya a kamerában. Az add sensors alatt további érzékelőket rendelhetünk a kamerához.

alatt további érzékelőket rendelhetünk a kamerához. A check device update alatt pedig a szoftverfrissítések jelennek meg.

A főképernyőn alul 4 piktogram található: az eszközbeállítást végigvettük, az üzeneteknál találhatóak a riasztások is, a médiában a felvett fotók és videók lesznek, a My menüpontban pedig személyes adataink és beállításaink.

Ha a kamera képére nyomunk újabb beállítás jönnek elő: bekapcsoljuk-e a házőrző módot, legyen-e hangja az éppen látott képnek, fotózzunk, videózzunk, mekkora legyen a felbontása a felvételnek.

Bevetettük az álbetörőt

A leírásban szereplő műszaki paraméterek nem hazudnak, tényleg 1080p videókat rögzít a kamera, valóban applikációról vezérelhető, és tényleg képes mozgásérzékelésre – ezt egy Haier Xshuai robotporszívóval teszteltük is, mint alkalmatlankodó tolvajt vagy háziállat imitálva vetettük be.

Maga a lencse 5 megapixeles, de a szenzor csak 2 MP, de ez is elég egy full-HD felbontású videó rögzítéséhez. Az 1 GB memória ez esetben kevésbé fontos adat, a 130 fokos látószög viszont annál inkább izgalmas, hiszen ez határozza meg, mekkora teret lát be az eszköz.

Bár alapból nem látszik, a burkolat alatt 11 db infra LED helyezkedik el, így sötétben is használható a Digoo DG-MZ1. Ez egyben azt is jelenti, hogy szoftveresen kapcsolgathatunk a normál és az éjszakai mód között, a fényviszonyoknak megfelelően. A váltást egy pillanatnyi kiégés követi, de ilyet más, sokkal drágább kameráknál is tapasztaltam.

Az éjszakai mód egészen elfogadható, habár a másodpercenkénti képkockák (fps) száma drasztikusan leesik – de még így is azonosítani tudjuk a kertben ólálkodó gazfickókat. Ugyan nappal jó felvételeket készít, ott sincs meg a 30 fps, csak 15 fps körül, ez éjszaka egészen 11 fps-re esik le.

A sziréna viszont elég hangos, ha betörő lennék, megijesztene vagy legalábbis zavarna a “munkában”.

A hatótáv a gyári leírás szerint nagyjából 10 méter. A kamera hártánya, hogy nem kommunikál 5 Ghz-n, tehát csak a hagyományos 2.4 Ghz-es sávot vehetjük igénybe – így ha sok a régi okostelefon a családban, ez a sáv könnyen telítődik.

A kép késése számottevő, akár 10 másodperc is lehet, ez ugyanakkor megszokott wifis kamerák esetén, főleg ha épp telefonon nézzük távolról az eseményeket. Vezetékre dugva is legalább egy másodpercet késik a kép.

Elméletileg a hangátvitel kétirányú, de ezzel sem voltam igazán elégedett. A Digoo DG-M1Z sokkal inkább közvetítette felém a hangokat, mint amennyire én tudtam rajta keresztül másokhoz szólni.

Ami viszont zseniális, az a zenei hangok kiszűrése. A teszt alatt végig szólt a háttérzene, de ebből egyáltalán semmit nem közvetített a telefonom felé. Eleinte azt hittem, hogy nem is működik, de amikor mellé tettem egy billentyűzetet, a leütéseket már gond nélkül hallottam. Nem tudom, mi a szűrés alapja, de nagyon jól működik.

Az e-mailes riasztást nem sikerült beállítani, de simán lehet, hogy csak a kínai app és a gmail nem szerették egymást. Mivel távolról is lehet a kamerát a mobillal vezérelni, ezért ennek a funkciónak nincs annyira jelentősége, hiszen bármikor hazanézhetünk, hogy mi történik otthon. A fórumok alapján a gyerekeikért aggódó anyukák is pont erre használják.

ÖSSZEGZÉS

Nem rossz termék a Digoo DG-M1Z biztonsági kamera, különösen ennyi pénzért. Vannak persze aggályaim azzal kapcsolatban, hogy kültéren hogyan funkcionál, mivel a tápellátásról egy USB kábel és egy adapter gondoskodik, és a nedvesség elleni védelem nem igazán megoldott.

Azonban ebben az árkategóriában nem szabad összehasonlítani a nagyokkal, a tudása és a kezelőfelülete pedig abszolút rendben volt. Az embereknek pedig éppen ennyi kell: nem pedig egy bonyolult beüzemelésű, ipari kamera, ami ráadásul biztosan többe kerül, mint 7800 forint.

