Ezért a fülesért nem hülyeség 30 ezret fizetni

Nem kell ahhoz e-sportolónak lenni, hogy az ember videojátékozás közben is profi hangzásra vágyjon, és a gamer kiegészítőkre szakosodott Razer nemrégiben egy olyan fejhallgatót dobott piacra, ami nemcsak kényelmes, de a hangminőség szempontjából sem tudtunk belekötni.

A 2005-ben alapított amerikai Razer mára az egyik legnagyobb és legismertebb gyártó a kifejezetten gamereknek szánt perifériák piacán, és a cég kínálatában az egerek, billentyűzetek és egyéb kiegészítők mellett természetesen találhatók kifejezetten játékra szánt fejhallgatók is.

Az általunk tesztelt modell a Razer Kraken 7.1 V2, ami abban különbözik a külalakra teljesen hasonló Kraken PRO V2-től, hogy ebben már helyet kapott a kaliforniai gyártó saját fejlesztésű virtuális hangkeverő technikája is, ami a 7.1-es hangrendszerek „illúziójával” ajándékozza meg a felhasználókat.

ROBOSZTUS, DE KÉNYELMES

A Razer fejhallgatója a gyártótól megszokott meglehetősen igényes csomagolásban került a boltok polcaira, és a fejhallgatót kézbe véve azonnal érződik az is, hogy nem holmi gagyival van dolgunk, hanem

egy jól összerakott termék landolt a kezünkben.

Gamer kiegészítőhöz képest a 7.1-es V2 kifejezetten visszafogott darab, legalábbis a dizájnt illetően, hiszen a teljesen fekete alkatrészek összjátékát csak a kagylók oldalán található Razer logók törik meg, amiknek a színét és világítási módját (static, breathing, spectrum cycling) a külön letölthető Razer Synapse szoftverben módosíthatjuk, vagy kapcsolhatjuk ki teljesen.

Bár a füles hatalmas, főleg a már röhejesen nagy kagylóknak köszönhetően, mégsem kényelmetlen, akár órákon át is viselhető anélkül, hogy kellemetlenné válna a használata. A hangszórókat kívülről rácsos fémkeret borítja, a fülpárnák műbőr borítással rendelkeznek, a jobb és bal kagylót pedig egy tíz fokozatban állítható, belül párnázott, kívül szintén műbőrrel kiegészített fémváz köti össze.

A műbőr melegben ugyan hamar izzadáshoz vezet, viszont az ovális kagylók elég nagyok, teljesen körbe érik, és nem szorítják le a fület, ráadásul a párnázott kialakítás jóvoltából a fejünkre nehezedő plusz 346 gramm sem tűnik soknak. Utóbbi persze köszönhető annak is, hogy a fémváz nem szorít, amitől ugyan nem atomstabil a füles, de nem is arra tervezték, hogy futkározzunk vagy ugrándozzunk benne.

JÓL SZÓL

PC-n az első üzembehelyezéskor rögtön le is kell tölteni a Razer összes eszközét kezelő Synapse programot, amivel elvégezhetjük a 7.1-es hangkeverő rendszer kalibrációját, majd, ha ezzel megvagyunk, akkor jöhet az első éles bevetés.

A térhatást biztosító extra funkció ugyan ki is kapcsolható, hogy sima sztereóban szóljon a füles, azonban a tesztjeink során egyszer sem éreztük úgy, hogy erre szükség lenne. Ugyanakkor arra is van lehetőség, hogy a Synapse segítségével rögzítsük, hogy mely játékok esetén kapcsoljon be a 7.1, és mely játékok esetén maradjon szimpla sztereóban a fejhallgatónk.

Ami a hangminőséget illeti, arra egyáltalán nem lehet panasz.

A Kraken 50 mm-es, neodímium mágneses hangszórói a mély tartományt részesítik előnyben, így kiválóan érvényesülnek a lövések, robbanások és egyéb effektek, de ettől függetlenül minden más is kifejezetten tisztán szól (az Equalizer menüben ráadásul minden finomhangolható), sőt a Razer azt is megoldotta, hogy a 7.1-re keverés során a más termékeknél tapasztalt beszédtorzulás se jelentkezzen.

A térhatás emulálása ugyan nem közelíti egy jobb 5.1-es rendszer minőségét, de ettől még remekül működik játék közben, műfajtól függetlenül. Ez a funkció persze főleg a kompetitív belső nézetes lövöldék során jön jól, hiszen értékes másodperceket jelent, ha hang alapján be tudjuk mérni, hogy merre zajlik a küzdelem, de a Kraken 7.1 V2 nemcsak egy Overwatch-ban vagy egy Call of Duty multi során remek társ, de egy sima TPS vagy stratégiai játék esetében is remekül megállja a helyét.

A Kraken ráadásul nemcsak a hang átadásában, de a továbbításában is remekel. A bal fülesből kihúzható, rugalmasan állítható mikrofon elég tiszta hangot biztosít, van benne zajszűrő, és a Synapse szoftverben ezt is funkciót is kedvünkre finomhangolhatjuk, ha van hozzá affinitásunk és türelmünk.

NEMCSAK JÁTÉKRA, VAGY MÉGIS?

Pozitívum továbbá, hogy az új Kraken zenehallgatásra is megfelel: egyrészt kedvünk szerint állítgathatjuk a „potmétereket” az EQ menüpont alatt, vagy ha ehhez nincs kedvünk (vagy tudásunk), akkor választhatunk az előre beállított minták viszonylag széles skálájáról, attól függően, hogy éppen mit hallgatunk: blues, klasszikus, country, dance, jazz, metál, new age, oldies, rock vagy techno.

A Kraken így nemcsak játék közben állja meg a helyét,

viszont tökéletesnek nem mondanánk, hiszen a legjobban akkor járunk vele, ha PC-n játszunk és zenét is egy számítógépen keresztül hallgatjuk. A 7.1-es füles ugyan kompatibilis a PlayStation 4-gyel is (itt mondjuk elveszítjük a testreszabhatóság és mikrofonos zajszűrés lehetőségét), viszont más eszközzel alapból nem tudjuk összekötni.

Ennek oka, hogy ellentétben a Kraken PRO V2-vel, a 7.1-es változat nem hagyományos 3.5-ös jack csatlakozós, hanem USB-n keresztül használható, és átalakító sem kapott helyet a csomagban. Persze már eleve a fejhallgató külalakja sem úgy lett megtervezve, hogy az utcára menjünk vele, de az USB-s megoldás az esélyét is elveszi az alternatív használatnak, így

a Razer legújabb fülese tényleg azoknak készült, akik kifejezetten a videojátékozáshoz keresnek minőségi kiegészítőt.

Nekik simán jó lehet a Kraken 7.1 V2, nem hülyeség kifizetni érte a nagyjából 30 000 forintot, ugyanis ezért a pénzért egy valóban jól összerakott, kényelmes és normálisan működő virtuális térhatással megspékelt fülest kapnak, ami nem mellesleg zenehallgatásra és filmezésre is alkalmas, legalábbis akkor, ha mindezt a számítógépünk segítségével kivitelezzük.