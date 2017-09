Már a mosolyunkkal is fizethetünk egy gyorsétteremben

Az egyik kínai KFC-ben próbálható ki először az Alibaba saját arcfelismeréses technológiával megtámogatott fizetési rendszere, aminek köszönhetően még okostelefon sem kell ahhoz, hogy fizessünk: elég egy mosolyt villantani.

Ha digitális fizetésről van szó, akkor Kína bizony élen jár: a legutóbbi nagy fejlemény egy olyan arcfelismerő technológia, aminek köszönhetően a vásárlók egyetlen mosolyvillantással fizethetnek bizonyos üzletekben.

Az Alibaba óriáscég Ant Financial partnere Hangzhou-ban indította el a „smile to pay” szolgáltatását, amit már élesben lehet kipróbálni a KFC egyik gyorséttermében.

A fizetési folyamathoz nem szükséges okostelefon sem, de a felhasználónak előtte regisztrálnia kell az Alipay digitális fizetési rendszerbe, és engedélyeznie profiljában az arcfelismerést. Ahogy a videón is látható, az étterembe besétálva egy érintőkijelzős terminálon kell kiválasztani az ételt és az asztalt, ezután a terminálba épített 3D-s kamera szkenneli a felhasználó arcát, majd azonosítja őt. A fizetés befejezése előtt még a további biztonság érdekében telefonszámmal is igazolnia kell magát a vásárlónak.

A cég a két évvel ezelőtti berlini IFA kiállításon mutatta be az arcfelismerő technológiát, ahol az Alibaba vezérigazgatója prezentálta a többi lehetséges felhasználási módot is, például a szelfivel való fizetés lehetőségét. Azóta még fejlettebbé vált a rendszer, és az Alibaba egyik legbefolyásosabb partnereként ismert KFC az első, ami ezt adaptálta.

Az Alibaba teljes gőzzel dolgozik azon, hogy digitális megoldásokat integráljon az offline üzletekbe is, idén nyáron egy kassza nélküli áruházat indítottak, és Shanghaiban tíz olyan boltot üzemeltetnek, ahol mobilalkalmazással optimalizálják a vásárlói élményt. Az arcfelismerő rendszer is ebbe a stratégiába illeszkedik, miközben segít növelni az Alipay népszerűségét is, ami azért fontos, mert így a Tencent cég WeChat Pay nevű digitális fizetési rendszerével is hatékonyabban tudnak konkurálni.