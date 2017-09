A jövő boltjában nincsen kasszás, és a polc is minket figyel

2030-ra drámaian máshogy fog kinézni a shoppingolás, ahogy napjainkban, jelzik előre a futurológusok. Bár az online vásárlás virágzik, a hagyományos üzletek sem fognak eltűnni, csak szervesebb részévé válik a vásárlási élménynek a technológia, ami gyorsabbá és élmény-központúvá is teszi azt. Egyre több márkaüzlet használja ki a mesterséges intelligencia előnyeit, a fizetést megkönnyítő appokat, vagy éppen az okosított tükröket, polcokat és hologramokat.

Képzeljünk el egy élelmiszerboltot, ahol nem kell hosszú perceket várni a kasszánál – mert még pénztáros sincs. Egyszerűen csak besétálunk, levesszük a polcról a tejet, és azzal a lendülettel távozunk is. Az Amazon éppen ebben látja a jövőt, és bár nem zökkenőmentesen, de úton halad felé. Az óriáscég tavaly decemberben kezdte meg Amazon Go nevű boltjának tesztüzemét, ami már magában sci-finek tűnhet: a szenzorokkal és kamerákkal felszerelt üzletben egyetlen dolgozó sincs.

A bejáratnál az Amazon Go alkalmazásába bejelentkezve azonosíthatja magát a vásárló. A boltban elhelyezett szenzorok és kamerák automatikusan érzékelik, mit vett le a polcról, az áru értéke egy virtuális számlához adódik, a vásárló pedig dolga végeztével távozik. Amint kilép az üzletből, a rendszer automatikusan levonja a megvásárolt termékek árát Amazon-profilján keresztül, így azzal sem kell vesződni, hogy előkotorja az aprót a tárcából.

Az Amazon ötlete erősen megosztotta mint a vásárlókat, mint a kereskedelmi szektort, rögtön jöttek az apokaliptikus víziók, hogy a robotok elveszik a bolti dolgozók munkáját is. Az Amazon mindemellett komoly adatmennyiséget gyűjthet be az ügyfelek vásárlási szokásairól (főleg, hogy a cég közel 2000 ilyen boltot tervezett nyitni), így az adatvédelem és magánszféra mellett álló szakemberek hamar ráaggatták, hogy ez a bolt maga a “privacy horror.”

A kereskedelmi óriás eredetileg márciusban szerette volna megnyitni széles közönség előtt a boltot a zárt teszt után, melynek során többek közt kiderült: az üzlet nem birkózik meg azzal a helyzettel, ha 20 embernél több tartózkodik benne, ráadásul az is összezavarja, ha a termékeket nem az eredeti helyükre rakják vissza. Szóval még bőven van megoldásra váló probléma ebben az összetett rendszerben.

Mindeközben érkezett a hír augusztusban, hogy a Walmart a kereskedelmi óriás elég vágott egy kevésbé high-tech, ám hatékonyabb megoldással, és számos üzletében használhatóvá tette Scan&Go nevű alkalmazását, amivel a vásárlók az üzletben maguknak olvashatják be a vonalkódokat, majd fizethetik ki az összeget telefonon keresztül.

Mozgó sci-fi közértes

Az Amazon Go gondolatát viszi tovább egy Shanghajban június elején nyílt 24 órás bolt prototípusa, ahol szintén nincs személyzet, se kasszák, ráadásul az egész üzlet kerekeken közlekedik, így képes akár önmagát elvezetni árufeltöltésre, vagy kiszállítani.

A “Moby Mart” a Wheelys startup ötlete, akik mindehhez még hozzátették a mobilitást is. Szerintük egy ilyen bolt működtetése olcsóbb, gyorsabb, hiszen nem kell a hely bérléséért sem fizetni. A vásárló egy appal léphet be a boltba, és a megvásárolni kívánt termékek kódját is mobiljával tudja leolvasni. Ráadásul a belépéskor megjelenik egy hologram-asszisztens is, aki üdvözlés után segítséget nyújt a vásárlásban.

Áprilisban a luxusdivatcikkeket áruló, főként e-kereskedelemben utazó Farfetch mutatta be saját FarfetchOS nevű platformjának demójával, miként képzeli el a jövő ruhaüzletét, ahol a felhasználóról online gyűjtött adatok segítik a vásárlást személyre szabottabbá tenni, ezáltal egyszerre kihasználni a fizikai és online térbeli vásárlás előnyeit. Ezt a mostanában egyre divatosabb “omnichannel” kifejezéssel illetik.

A vásárló üzletbe való belépéskor egyben saját profiljába is bejelentkezhet, ha korábban már rendelt a cégtől, vagy böngészte annak honlapját. Az üzletben kihelyezett RFID-vel felszerelt okosvállfáknak köszönhetően azt is tudja követni a cég, hogy ki milyen ruhadarabot próbált, tapogatott meg, az üzletben is továbbra gyűjtik az adatokat.

Természetesen mindez önkéntes alapon működik, a vásárló ezzel a kereskedőnek ad információkat arról, mik a vásárlási preferenciái, mely márkákat részesíti előnyben, hogyan keres magának termékeket, és miket vásárolt korábban, ezek alapján személyre szabottabb élményt tud nyújtani az eladó, hiszen mielőtt bármilyen tanácsot adna,megnézheti a vásárló online profilját is.

Az üzlet tükrei egyben érintőkijelzőként is funkcionálnak, így a próbafülkében egy egyszerű felületen kérhető másik méret az eladótól, vagy nézhetők meg adott darab legfontosabb jellemzői. A boltban emellett egy holografikus kijelző is helyet kap, amin keresztül az ügyfelek ott helyben egyedi cipőket tervezhetnek és rendelhetnek többféle anyagból.

Ryan Mathews, a Black Monk futurológusa szerint mivel az emberek egyre több mindent megvásárolhatnak online, egyre jellemzőbbé válik, hogy az emberek az élményért, és a kiszolgálásért mennek majd a helyszínre, de ez egyben remek lehetőség a márkáknak arra, hogy növeljék a vásárlók hűségét és elkötelezettségét.

Ugyan nem teljes egészében sci-fi boltokat, de pár megoldást már most is láthatunk élesben egyes amerikai üzletekben:

Az Adidas nemrég tesztelte, hogy egy testszkenner és egy 3D-s kötőgép segítségével miként tudnának a vásárlók pár óra alatt az üzletben tervezett, egyedi pulóvert helyben elkészíteni, majd haza is vinni azt

A Rebecca Minkoff már 2014-ben nyitott két olyan “okosbutikot”, ahol a tükrök egyben érintőkijelzők is, és azon keresztül tudják állítani a fülke fényének erejét, kérhetnek másik méretet a fülkébe. Mindezeken túl az addig felpróbált ruhákat elemezve egy algoritmus tovább ajánlásokat ad.

A Bloomingdales és a Selfridges egyes üzleteiben testszkennerek mérik le a vásárló paramétereit, aminek segítségével később könnyebben találhat méreteinek megfelelő ruhát az online áruházban.

A boltok nem mennek sehova

A Synchrony Financial idei márciusi előrejelzésében szedte össze a fő trendeket, amik 2030-ig átalakítják majd szerinte a boltok mai szerepét és működését, a fentebb említett példák ezek előfutárai.

Egyre jellemzőbb lesz az interakció nélküli modell, azaz a vásárlónak nem kell kapcsolatba lépnie sem eladóval, sem pénztárossal, aminek köszönhetően akár 0/24 is rendelkezésre állhatnak az üzletek. Ennek példája az Amazon Go és a Walmart is. Még ijesztőbb, hogy a Gartner elemzőcég úgy becsüli, hogy 2020-ra a boltban történő vásárlói interakciók 85 százalékát már mesterséges intelligencia szoftverek segítségével látják el, ami az önkiszolgálásban, a tanácsadásban, és a ruhák próbálásában is segít.

Adatgyűjtés, adatgyűjtés, adatgyűjtés: ahogy a vásárlók egyre több személyes információt osztanak meg magukról és szokásaikról, úgy tudnak jobb szolgáltatást kapni, ami kiszolgálja saját igényeiket. Az üzletekben az adatgyűjtést szolgáló technológiákat kell beépíteni, mint az RFID.

És hogy miért nem fognak eltűnni a boltok és plázák, ha már mindent megvehetünk online? Ahogy arra a Forbes is rávilágít, a fizikai üzletek még mindig profitábilisabbak, és azzal ellenben, hogy az Instagram, az Amazon, és a Facebook világába született Y-, valamint Z-generációk a gyors megoldásokat kedvelik, 70 százalékuk még mindig inkább a boltokat részesíti előnyben az online-nal, és ők jelentik a jövő piacát.

(Kiemelt illusztráció: Wheelys)