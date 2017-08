Egyre kevesebb fiatalt érdekel a Facebook

Igen, eljött ez a pillanat is: az amerikai tinik szerint a Facebook kevésbé menő az Instagramnál és a Snapchatnél, legalábbis a számok ezt mutatják.

Az amerikai tinédzserek (12-17 év) és a fiatal felnőttek (18-24) körében egyre kevésbé vonzó a Facebook. A 12-17 éves korosztályban körülbelül 14,5 millió felhasználó fog facebookozni idén az eMarketer előrejelzése szerint, ami 3,4 százalékos csökkenést jelent az előző évhez képest.

Ez már egyhuzamban a második olyan év lehet majd, amikor a növekedés mértéke alulmúlja a vártat ebben a hirdetői szempontból nagyon fontos korosztály körében. Ezzel ellenben a Snapchatre, és a Facebook tulajdonában lévő Instagramra egyre többen vándorolnak át, ami azt sugallja, hogy a fiatal felhasználók az újabb, és a vizuális tartalmakban erősebb kommunikációs platformok felé fordulnak.

Sőt, az elemzőcég előrejelzése szerint a tinik havonta facebookozással töltött ideje is egyre kevesebb lesz. A tiniken belül már megfigyelhető egy olyan csoport is, akiket teljesen hidegen hagy a Facebook, és a konkurens platformokra regisztrálnak. A maradék tini pedig egyre kevesebbet jelentkezik be, hogy az oldalon lógjon.

A közösségi óriás ennek ellenére folyamatosan növekszik, idén már több mint kétmilliárd felhasználója van a Facebooknak, de a fiatal korosztály számára kevésbé vonzó, ami azért fontos, mert felnőtt éveikben ők lesznek a közösségi oldalon hirdető cégek fő célcsoportja.