Visszatér az egyik legnagyobb játéklegenda

A sajtó számára már javában zajlik a kölni Gamescom, az év második legnagyobb videojátékos rendezvénye, és az első igazán érdekes bejelentést a Microsoft tette hétfő este: készül a legendás stratégiai játék, az Age of Empires negyedik része.

Idén húsz éve, hogy megjelent minden idők egyik legnépszerűbb stratégiai játéka, az Age of Empires. A legendás széria összesen három epizódot és jó pár küldetéslemezt ért meg 2005-ig, majd a játékokat fejlesztő Ensemble Studios bezárásával sokáig úgy tűnt, hogy sosem kapunk negyedik részt a maga műfajában zseniális, nem mellesleg kifejezetten szórakoztató játékból.

Ezt cáfolta meg hétfő este a Microsoft, hiszen bejelentették, hogy már javában készül az Age of Empires IV, amit a Relic Entertainment (Homeworld, Company of Heroes-sorozat, Warhammer 40 000: Dawn of War-sorozat) készít. Ennél többet mondjuk nem is árultak el, hiszen egyelőre csak annyit tudni, hogy PC-exkluzív programról beszélünk, ami csak Windows 10-en lesz hajlandó elindulni.

A játékhoz készült egy hangulatos videó is, ám ebből semmi nem derül ki azon kívül, hogy az Age of Empires IV valószínűleg több kort is fel fog ölelni, hiszen az előzetesben egyaránt feltűnnek amerikai őslakosok, brit vörös kabátosok, római légionáriusok és japán szamurájok is.

A sorozat rajongóinak lehet jó hír továbbá, hogy még idén októberben megjelenik az Age of Empires: Definite Edition, ami 4K-s felbontással, újrakevert hanggal és a modern időkhöz igazított játékmenettel várja majd a játék szerelmeseit. És ha ez nem lenne elég, akkor jó ha tudjátok, hogy mind a második, mind a harmadik rész megkapja a maga Definite Edition kiadását, de a Microsoft arról egyelőre még nem beszélt, hogy ezek a kiadások mikor kerülnek majd be a Windows Store-ba.