Valami igazán menőt csinált itthon a Samsung

Magyar ötlet alapján, ráadásul itthon valósult meg a Samsung ügyfélkiszolgálásában vadiújnak számító, és nagy általánosságban is a világ első drive-through szervizpontja, ahol a felhasználók minden korábbinál gyorsabban és kényelmesebben vehetik igénybe a cég szervizszolgáltatásait.

A Samsung a budaörsi Tesco parkolójában nyitotta meg a Samsung S-Drive névre keresztelt szervizpontját, ahol a magyarországi ügyfelek a szervizelés területén a világon elsőként tapasztalhatják meg az autós kiszolgálás nyújtotta kényelmet és gyorsaságot.

Olyan ez, mint a gyorséttermek drive-in megoldása, csak itt nem kapjuk a “csomagot”, hanem első körben adjuk: nem kell sorszámot húzni és várakozni, elég a kocsival a szervizpont megfelelő pontjához állni, és az erre létesített ablakon beadni a rakoncátlankodó okostelefont vagy tabletet.

A szervizes drive-through ötlete a Samsung Smart & Prémium Megoldások divízió igazgatójától, Gerzsei Attilától származik, és az egészen új kialakításnak hála az ügyfelek gyorsan, ráadásul a saját járművük kényelmét élvezve kerülnek sorra. A készülékek hibától függően, akár két órán belül elkészülhetnek, és a javítás időtartamára mindenkinek kölcsönkészüléket biztosít a Samsung.

Ha minden jól megy, akkor egy nagyobb bevásárlás, vagy más program végére akár el is készülhet a javításra leadott készülék.

A konténerekből kialakított, de mégis ízlésesen egyszerű épületében jelenleg két munkaállomáson történhet a javítás, ha pedig a hiba helyben nem orvosolható, a komolyabb javítást igénylő eszközök azonnal a kevesebb, mint egy kilométerre lévő központi márkaszervizbe kerülnek.





Forrás: Soós Berci













Az okostelefonok javítására specializálódott TMX Mobile Solution Szerviz Kft. Budaörsön található 800 m2-es szervizterében összesen 63 mérnök és technikus foglalkozik kizárólag Samsung termékekkel, és a minden tekintetben profi csapat törekszik arra, hogy két órán belül megoldják a felmerült problémákat.

Az S-Drive-ból érkező készülékek prioritást élveznek a TMX telephelyén, a beérkező kütyüket azonnal felveszik a rendszerbe, majd egy lifttel érkeznek meg az épület második emeletén található szerviztérbe, ahol a két műszakban dolgozó szakemberek állnak neki a javításnak.

A különleges szervizpont megnyitója alkalmából a TMX életében először a meghívott újságírók is bepillantást nyertek a színfalak mögé, és a saját szemünkkel követhettük végig a szervizben zajló folyamatokat, a vízállósági teszttől kezdve a képernyő eltávolításán és a központi panel cseréjén át egészen a végső ellenőrzésig, ahol két lépcsőben, szoftveresen és konkrét telefonnyomkodással is ellenőrzik a dolgozók, hogy minden rendben van-e a készülékkel.

A TMX szervizét a Samsungtól évente többször auditálják, és a rendszeresen a legjobb minősítést elnyerő vállalat profizmusát és felkészültségét jól jellemzi, hogy a dél-koreai cég nemcsak speciális, a szereléshez nélkülözhetetlen egyedi gépekkel látja el a műhelyt, de ha arról van szó, akkor

a szakemberek visszajelzései alapján módosítja is azokat.

A sikeres javítás után a mobilok/tabletek visszakerülnek a drive-through szervizpontba, a vásárlók pedig SMS-ben értesülnek az átvételről, ha pedig a leadott készülék hosszabb beavatkozást igényel, akkor a mobileszközt egy előre egyeztetett időpontban lehet átvenni a helyszínen.

Bár a Tesco parkolójában kialakított szervizpont legfontosabb része egyértelműen a drive-through lehetőség, ennek ellenére hagyományos értékesítési pontként is funkcionál, a parkolást követően akár be is lehet sétálni, és a koncepció (de legalábbis a helyszín) létjogosultságát jól bizonyítja, hogy már a hivatalos bejelentés és megnyitó előtt is napi 30-40 ember látogatta meg a helyszínt, bármilyen reklám vagy ügyfélközpontos útmutatás nélkül.

Az S-Drive hétköznap 9-től 20 óráig várja az ügyfeleket, szombaton 10 és 18, míg vasárnap 10 és 16 óra között lehet begurulni a javításra szoruló készülékekkel. Az egyedi ügyfélszolgálat és szervizpont szakemberei ráadásul a garanciális eszközök mellett a nem garanciális javítanivalókkal is foglalkoznak.