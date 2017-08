Már megint egymást gyepálják a szuperhősök

Immáron húsznál is több éves hagyomány, hogy a Marvel képregényhősei és a Capcom játékkiadó karakterei egymásnak esnek egy verekedős játékban, és idén szeptemberben érkezik a Marvel vs. Capcom: Infinite, amiben a népszerű hősök (és rosszfiúk) ismét összemérik az erejüket.

Magyarul is megtanul a PlayStation

Egy ideje már nem titok, hogy az 1996-ban az X-Men vs. Street Fighter-rel elindult játéksorozat idén új epizódot kap, de egészen mostanáig semmit nem lehetett tudni arról, hogy történet szempontjából milyen körítést kap a Marvel és a Capcom legnépszerűbb figuráit egymásnak eresztő Marvel vs. Capcom: Infinite.

A szeptemberben érkező verekedős program viszont most új előzetest kapott, ami a harcok helyett a történetre koncentrál, és nagy vonalakban bemutatja nekünk, hogy ezúttal miért esnek egymásnak a képregényekből és különböző videojátékokból ismerős legnagyobb kedvencek.

A Marvel vs. Capcom: Infinite (egyik) főgonosza Ultron Sigma, aki hozzájut kettőhöz a Marvel-filmekből is ismerős végtelen kövekből, és olyan hatalomra tesz szert, hogy az egész univerzum léte kerül veszélybe.

A jófiúk egy része végső elkeseredésében a bebörtönzött Tanoshoz fordul segítségért, ez viszont törést okoz a hősök között, így nem elképzelhetetlen, hogy az Infinite sztorija nemcsak az Ultron Sigma elleni harcra fog koncentrálni, de lehet, hogy tanúi leszünk egy újabb polgárháborúnak is.

A sztorimód mellett persze további offline (Arcade, Mission, Vs. Player 2, Vs. CPU, Collection) és online játékmódok (Ranked Match, Casual Match, Beginners League) várják majd a játékosokat, akik a jelenlegi állás szerint az alábbi karakterekkel léphetnek majd be a küzdőtérre.

MARVEL-KARAKTEREK:

Black Panther (fizetős DLC)

Captain America

Captain Marvel

Doctor Strange

Dormammu

Gamora

Ghost Rider

Hawkeye

Hulk

Iron Man

Nova

Rocket Raccoon

Spider-Man

Thanos

Thor

Ultron

CAPCOM-KARAKTEREK:

Arthur

Chris Redfield

Chun-Li

Dante

Firebrand

Frank West

Jedah Dohma

Mega Man X

Mike Haggar

Morrigan Aensland

Nemesis

Nathan Spencer

Ryu

Sigma (letölthető DLC)

Strider Hiryu

Zero

A Marvel vs. Capcom: Infinite 2017. szeptember 19-én jelenik meg Európában, méghozzá PC-re, PlayStation 4-re és Xbox One-ra. Nintendo Switch-es verzióról egyelőre nem szólnak a hírek.