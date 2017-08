Egy igazi árbajnok okosóra Kínából

A viselhető kütyük egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek: egyre több ember használja őket a mindennapokban. Azon kívül, hogy adatokkal szolgálnak az egészségünkről, még jól is néznek ki. Egy olyan okosórát teszteltünk, ami annak ellenére, milyen olcsó, nem az a tipikus kínai gagyi.

Mai tesztalanyunk, a NO.1 S9 okosóra nemcsak, hogy olcsó a maga 9000 forintos árával, de közben minőségi is.

A RendeljKínait csapata ezúttal egy igazi árbajnok okosórát tesztelt le.

Az okosóra egy egyszerű kis téglalap dobozban érkezik, benne habszivaccsal. A doboz alján található egy használati utasítás (angol nyelven, nem kínaiul) és egy micro USB töltő kábel.

Az anyaghasználat nem lett rossz, ilyen árhoz képest. Találhatunk itt fémet és műanyagot, de abból is a minőségit. Így tapintásra nagyon kellemes, korántsem ad gagyi érzetet.





Ugyan a gyártó nem vízállóként forgalmazza, de annyira egyben van minden, még a micro USB port is jól el van fedve, hogy szerintem ha véletlenül beleejtenénk vízbe, valószínűleg akkor sem lenne semmi baja.

Mikor először megláttam ezt az okosórát 9000 forintért, fogalmam sem volt, mit várjak tőle. Aztán kézbe vettem, és már ekkor éreztem, ez NEM valami gagyi kínai kütyü. Gyorsan be is kapcsoltam, és nagyon kellemesen csalódtam.

A kijelzője nagyon szép éles, a színeket is szépen visszaadja, és végre egy teljesen kör alakú kijelző az alsó árkategóriában.A kialakítás miatt az óra megjelenése elegáns lesz. Az érintőkijelzőre sem lehet panasz, nagyon könnyen és kényelmesen lehet vele navigálni a menüben.

Ha már a kijelzőnél tartunk, beszéljünk a watchface-ről, avagy magyarul az óralapról. Számomra fontos a személyre szabhatóság, így nagyon tetszett, hogy több száz vagy ezer különböző stílusú óralap közül választhatunk. (Ezek telepítéséről bővebben itt).

Felmerülhet a kérdés, hogy mennyire tér el egy hagyományos órától? A válaszom az, hogy egy kicsit nagyobb nála, de külsejét tekintve nem feltűnő egyáltalán a különbség.

Azon kívül, hogy tökéletes kiegészítő, rejteget még pár hasznos funkciót. Található benne pulzusmérő, lépésszámláló, alvásfigyelő, illetve vezérelhetjük vele a telefon kameráját és zenelejátszóját. Utóbbi nekem nagyon hasznos volt, így nem kellett mindig kivennem a mobilt a zsebemből, ha számot akartam váltani vagy feljebb venni a hangerőt.

Van ébresztés funkció is, ami azért különösen jó, mert beállíthatjuk, hogy a kezünkön rezegve keltsen fel, így nem zavarva az éppen mellettünk alvókat. Plusz pont, hogy ha kikapcsoljuk az okosórát, akkor is képes ébreszteni a beállított időpontban.

Ha ezt az órát használjuk, egyetlen fontos üzenetről vagy hívásról sem maradunk le. Minden értesítésnél rezzen egyet és kiírja, hogy éppen kiküldte az üzenetet. Ha beérkezik egy hívás, akár az órával is felvehetjük azt, de el is utasíthatjuk. Bár lehet telefonálni is vele, a hangminőség nem lesz a legjobb, illetve az utcán is furcsán nézünk ki, ahogy a kezünkön egy órához beszélünk.

Én az órához a Mediatek SmartDevice alkalmazást (Android, iOS) használtam. Az app elsősorban azt a célt szolgálja, hogy kapcsolatot teremtsen a telefon és a viselhető kütyü között, kiolvassa az értesítéseket, információkat.

Mivel az egyéb adatokat, mint például a pulzus- és lépésszám, tárolja maga az óra, így bármikor meg tudjuk nézni, tegnap mennyit léptünk, ennél nincs is szükség többre.

Beszéljünk egy kicsit az akkumulátor időről. A viselhető kütyük legnagyobb hátránya, hogy gyorsan lemerülnek. Ez itt sincs másképp, bekapcsolt lépésszámlálóval és pulzusméréssel, másfél nap volt az, amit kibírt. Viszont pozitívum, hogy elég gyorsan feltöltődik, így igazából nem akkora probléma az üzemidő.

Tudjuk állítani a kijelző fényerejét, ezzel növelve a használati időt, és találunk az órán energiatakarékos módot is.

Az óra két szíjjal elérhető: az egyik egy bőr hatású, de kicsit műanyag érzetű pánt, viszont 500 forintért kérhetjük fém szíjjal is, ami szintén nagyon jól néz ki. Viszont a sztenderd méret miatt gyakorlatilag bármilyen anyagra kicseréltethetjük, ami nekünk tetszik.

Mindent összegezve egy nagyszerű ár/érték arányú okosórával találjuk szembe magunkat. Jelenleg 9000 forintért lehet hozzájutni, és bátran állítom, hogy megéri az árát. Tökéletes kiegészítő sportoláshoz, munkába, szórakozáshoz, koncertekre, igazából bárhova.

A szállítás természetesen ingyenes. Ugyan elég kicsi dobozban érkezik, így nem valószínű, hogy utána vámot kéne fizetni, de aki biztosra akar menni, az kérheti EU Express kiszállítással. (A kiszállítási lehetőségekről részletek itt.)

